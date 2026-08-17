Plantație uriașă de canabis, camuflată pe malul Mureșului. 100 de plante în greutate de 65 de kilograme, descoperite de anchetatori

O cultură de canabis cu peste 100 de plante, ascunsă printre vegetație și culturi de legume pe malul râului Mureș, a fost descoperită de polițiști și procurori în județul Arad. Doi bărbați au fost prinși în timp ce s-ar fi aflat în plantație și au fost ulterior reținuți pentru trafic de droguri de risc. Anchetatorii au ridicat aproximativ 65 de kilograme de masă verde.

Investigația a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad.

Potrivit anchetatorilor, cei doi bărbați ar fi pus bazele culturii de canabis în cursul anului 2026, plantele urmând să fie destinate comercializării.

Cultura fusese amenajată în extravilanul localității Lipova, pe malul râului Mureș. În dimineața zilei de 14 august, cei doi suspecți au fost prinși în flagrant în timp ce s-ar fi aflat în plantație și ar fi îngrijit plantele.

În urma operațiunii, polițiștii au identificat 101 plante de canabis aflate în diferite etape de dezvoltare. Împreună, acestea aveau o greutate de aproximativ 65 de kilograme de masă verde.

Plantația fusese organizată pe rânduri într-un spațiu special pregătit și era ascunsă printre vegetația din zonă și culturi de legume. Pentru a o face mai greu de observat, cultura fusese disimulată inclusiv cu plasă de mascare.

Anchetatorii au găsit în apropierea plantației o adevărată infrastructură pentru întreținerea și irigarea culturii.

Printre bunurile descoperite se aflau un generator, o motopompă și un puț forat, dar și o roabă, mai multe unelte pentru grădinărit, recipiente cu apă, pesticide și ghivece. În zonă fusese montată și o cameră video de supraveghere.

Polițiștii au găsit asupra celor doi bărbați și cantități de canabis și cocaină, precum și un grinder.

Operațiunea a continuat cu percheziții la locuințele celor doi suspecți.

În urma acestora, anchetatorii au ridicat o moară electrică folosită pentru măcinarea canabisului, cantități de canabis și semințe, precum și mai multe obiecte pe care existau urme de substanță.

Au mai fost găsite un aparat de vidat, cântare electronice, grindere și alte mijloace de probă care au fost ridicate în cadrul anchetei.

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea celor doi bărbați în data de 14 august.

Sâmbătă, cazul a ajuns în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad, procurorii solicitând arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT.