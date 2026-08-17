Cercetătorii au detectat pentru prima dată „fantoma" unui reactor nuclear

Cercetătorii au detectat pentru prima dată emisia slabă de antineutrini provenită de la un reactor nuclear după oprirea acestuia. Descoperirea ar putea deschide noi posibilități pentru monitorizarea reactoarelor, siguranța nucleară și verificarea combustibilului nuclear.

Oprirea unui reactor nuclear nu înseamnă că toate procesele radioactive din interior încetează imediat. Produsele de fisiune cu viață lungă continuă să se dezintegreze luni sau chiar ani după oprirea reactorului, generând un flux redus de particule numite antineutrini. Astfel, „fantoma" unui reactor oprit ar putea deveni o nouă sursă de informații pentru verificarea activității nucleare chiar și după încetarea funcționării reactorului.

Aceste particule sunt extrem de greu de detectat, dar au o caracteristică importantă: pot traversa reactorul și structurile de protecție din jurul acestuia cu foarte puține interacțiuni. Cercetătorii au reușit acum să măsoare direct această emisie reziduală, demonstrând că detectoarele de antineutrini pot obține informații despre un reactor chiar și atunci când acesta nu mai funcționează.

Măsurătorile au fost realizate la centrala nucleară Chooz din nordul Franței, cu ajutorul detectorului Double Chooz. Detectorul este amplasat în subteran, la aproximativ 400 de metri de cele două reactoare ale centralei. Echipamentul conține peste 30 de metri cubi de scintilator lichid, un material care produce mici flashuri de lumină atunci când un antineutrino interacționează cu acesta.

Cercetătorii au analizat date colectate timp de 17,2 zile, perioadă în care ambele reactoare ale centralei erau complet oprite. În acest interval, detectorul a identificat aproximativ 100 de evenimente candidate asociate cu radioactivitatea reziduală provenită din reactoare și din bazinele în care este păstrat combustibilul nuclear uzat.

Semnalul observat a fost în concordanță cu simulările realizate de cercetători. Modelele au luat în calcul cantitatea de combustibil nuclear rămasă și procesul de dezintegrare al produselor de fisiune cu viață lungă. Rezultatele reprezintă prima confirmare experimentală directă a predicțiilor privind emisiile de antineutrini produse de reactoare oprite și de combustibilul nuclear uzat.

Descoperirea ar putea avea aplicații importante în domeniul monitorizării reactoarelor și controlului nuclear, deoarece antineutrinii pot traversa structurile de protecție ale unei centrale fără să fie absorbiți în mod semnificativ. Cercetătorii explorează deja și alte metode prin care datele obținute în perioadele de oprire a reactoarelor pot fi folosite pentru a studia semnalul extrem de slab produs de combustibilul nuclear uzat.