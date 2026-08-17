Indonezia, din nou zguduită: al doilea cutremur major în aceeași zi, 6,9 pe insula Sumatra, după cel de 7,7

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 s-a produs sâmbătă în insula indoneziană Sumatra, potrivit U.S. Geological Survey (USGS), la doar câteva ore după ce naţiunea din Asia de Sud-Est a fost lovită de un seism soldat cu numeroase victime, informează AFP.

Epicentrul acestui nou cutremur a fost localizat în Pematangsiantar, la 126 km sud-est de capitala insulei Sumatra, Medan, în vestul Indoneziei. Cel puţin 38 de persoane au fost ucise sâmbătă dimineaţă într-un cutremur cu magnitudinea de 7,7 în estul Indoneziei.

Vastul arhipelag indonezian se confruntă cu o activitate seismică şi vulcanică frecventă ca urmare a amplasării sale pe Cercul de Foc al Pacificului.

EMSC a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 7,7 în jurul orei 4:58 dimineața, ora locală, la o adâncime de 35 km, urmat de cel puțin trei replici.

Cutremurul a fost resimțit pe o mare parte a insulei Flores. Rapoartele inițiale indicau existența unor pagube la locuințe și la infrastructura publică. Autoritățile nu au făcut încă publice estimări privind numărul clădirilor avariate sau eventualele victime.

Yohanna Embu, o locuitoare din Sikka, o regiune din provincia Nusa Tenggara de Est, a declarat că mai multe clădiri au fost avariate de scuturările puternice, iar oamenii, cuprinși de panică, au fugit către zone mai înalte.

„Multe clădiri de aici au fost avariate. Am văzut că sala de așteptare de la terminalul portuar din Maumere s-a prăbușit", a spus ea.

Studenții de la St. Peter Major Seminary care participau la liturghia de dimineață, au fugit panicați când acoperișul unei săli de adunări s-a prăbușit, a declarat părintele Guidelbertus Tanga, rectorul seminarului.

„Studenții și călugărițele noastre au fugit în panică sub un acoperiș care se prăbușea. Cel puțin un preot a suferit o fractură la picior după ce a sărit de la etajul al doilea al unei clădiri în timpul cutremurului", a spus Tanga.