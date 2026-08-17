Cel mai urât dintre pământeni: Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului susținut de Ziua Marinei

Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit sâmbătă, 15 august, în timpul discursului pe care l-a susținut la Constanța, de Ziua Marinei.

În timpul discursului susținut pe faleza din fața Comandamentului Flotei, mai mulți oameni aflați în apropiere au început să îl huiduie pe premierul demis. De asemenea, din mulțime s-au auzit și fluierături la adresa lui Bolojan.

Acesta și-a continuat discursul, iar la final a urcat în tribuna amenajată pentru oficialitățile care asistă la manifestările de Ziua Marinei.

"Sunt aici în semn de respect față de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție Forțele noastre Navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere", a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că România își va apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră, dar și dreptul de a naviga liberi în Marea Neagră.

"Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele pe care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm, o promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii", a mai transmis premierul demis.

El a încheiat discursul mulțumind celor care "veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat".

"Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de navă, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea graniței noastre de est și în Marea Neagră. Sunt aici să mulțumesc și cetățenilor din Constanța, pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române. La mulți ani tuturor marinarilor noștri. La mulți ani Marinei Române! Dumnezeu să aibă în pază România!", a mai declarat Ilie Bolojan.