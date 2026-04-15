Fă-mă, mamă, dronă proastă!

Când în ianuarie a.c. am văzut titlul volumului omagial, "Istorie și politică. In honorem Vlad Nistor emeriti", mi-am zis, ni se duc flăcăii, ce păcat, abia văzuse săracul lumina zilei în 1954.

Volumul "In honorem" cuplează texte semnate de colegi istorici, filosofi și diplomați, evocând rolul de reper etic, mentor intelectual și lider instituțional în ultimele decenii al lui Vlad Nistor.

Seara l-am văzut la tv, viu și stătut, cu vorbele alea cleioase ca limba de cameleon, care nu spun nimic, dar prind muște fraiere. Specialist în istorie antică și arheologie, profesorul emeritus Vlad Nistor a fost numit anul trecut pentru a treia oară, în fruntea IDR.

Institutul Diplomatic Român este cuibul ăla de șerpi de dudău al SIE, care își asumă misiunea de a contribui la creșterea calității diplomației românești, prin formarea și educarea continuă a spionilor îmbrăcați în piele de diplomați.

Ce am cu distinsul emeritus?, o să mă întrebați pe bună dreptate. Nistor este în stare să peroreze ore întregi despre pericolul pe care îl prezintă Iranul la adresa întregii omeniri, fără să facă nici cea mai vagă aluzie la Gaza; ocuparea Cisiordaniei; asasinatele în masă ale elitelor iraniene comise de cea mai morală armată din lume, IDF, condusă de un criminal de război; distrugerea infrastructurii civile a Iranului; crima de agresiune în Liban.

Vlad Nistor rămâne exemplul de istoric de compătimit, care nu este în stare să stabilească raportul dintre cauză și efect, adică între problema palestiniană și reacția militară a singurei puteri din Orientul Mijlociu, erijată în avocat al Palestinei, împotriva celei mai morale armate de pe glob.

Condusă cum am spus, de criminalul de război Beniamin Netanyahu și care a repurtat certe victorii împotriva femeilor, copiilor și bătrânilor din Gaza, Cisiordania și Liban, că Hamas și Hezbollah se lasă prinse de armatele de elită.

În acest timp, școala de diplomație prezidată de emeritus contra naturii, Vlad Nistor, scoate pe bandă același standard de diplomat călit în luptă și adaptat la munca de contrabandist și traficant de persoane în ambasadele României din statele Orientului Mijlociu.

O să vorbesc pe larg despre cota de alcool alocată dipomaților străini în țări musulmane cu consum restricționat de spirtoase, de legile sharia. Și despre cum și unde se evaporă acest alcool, vândut cu 1.000 $ sticla. Dacă drona din care am filmat realitatea marii diplomații românești a fost proastă, nu este de vină cine m-a făcut dronă proastă, ci cine scoate pe bandă diplomați proști.

Cornel Ivanciuc