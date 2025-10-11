Inspectoratul Situațiilor de Panică
Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
S-a necăjit domnul Raed Arafat că am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgență că ar trebui redenumit Inspectoratul Situațiilor de Panică. Că am spus că induce panică pentru a-și justifica activitatea și că ar trebui să aibă buget mai mic, cum se cade în vremuri de austeritate.
Domnule Arafat,
Eu vă cunosc de când erați foarte tânăr. Eram jurnalistă, de asemenea, foarte tânără, și am venit la Târgu Mureș, într-o campanie electorală cu Petre Roman. V-a prezentat președinta Consiliului Județean Mureș din acea vreme, doamna Ileana Filipescu. Era singura care vă susținea, într-o țară încremenită în trecut. Am rămas toți cu gura căscată de ceea ce reușiserăți acolo, la Ambulanța Mureș, și ce idei avangardiste aveați. Ați muncit mult, da. Nu cred că e cineva care să nu vă recunoască meritele în ceea ce ați făcut pentru medicina de urgență din România.
Totuși, Domnule Arafat,
Problema e că nimeni nu e perfect, în afară de Dumnezeu. Deci nici dvs.! Nu e cazul să vă supere această axiomă. Faceți greșeli, da. E omenește. Trebuie să vi le recunoașteți și să nu le mai repetați. Dvs. exagerați cu inducerea panicii prin sistemul RO ALERT. Vom ajunge ca-n povestea "Petrică și lupul". Îmbunătățiți acest sistem, nu abuzați de el! Lansați mesaje de alertă doar când sunteți siguri că e cazul.
Domnule Arafat,
Nu e nevoie să treziți oamenii în creierii nopții doar pentru că cineva a văzut un urs în pădure. Acolo e locul lui. Nu e cazul să trimiteți jandarmii să-l caute și să-l împuște în spațiul în care el a fost invadat de pensiuni construite în mijloc de codru.
Nu e cazul să ne speriați că plouă, toamna, și că bate vântul, vara. Se întâmplă să mai cadă copaci peste mașini, oriunde în lume. Alertați primarii să fie precauți, să decolmateze canalizările, să taie copacii uscați, să se pregătească pentru situații de urgență, fără să fie nevoie de panicarea populației.
Verificați dacă aveți pompe pentru a umfla rapid bărcile pneumatice, ca să nu mai moară oameni înecați sub privirile jandarmilor de pe mal.
Verificați dacă funcționează releele de telefonie mobilă așa încât să puteți detecta un apel de oriunde s-ar face, ca să puteți găsi oamenii care supraviețuiesc unui accident aviatic și care au nevoie de ajutor, înainte de a-i găsi ciobanii, cu lacrimile înghețate pe chip.
Verificați dacă angajații sistemului 112 sunt capabili să facă față stresului și dacă știu cum să reacționeze atunci când sunt sunați de fete răpite. Să nu mai fie ignoranți! Să nu mai fie aroganți! Pregătiți-i cu psihologi buni!
Aveți foarte multe de făcut, în interior, așa încât totul să funcționeze aproape de perfecțiune, cum vă doriți dvs. Criticile argumentate nu trebuie să vă supere.
Și încă ceva: spectacolul nu primește întotdeauna aplauze. În situații de panică generală, poate fi apreciat doar de cei care gustă genul horror. Poporul român iubește comedia.
Narcisa Iorga
