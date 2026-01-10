Trump spune că va face Groenlanda „pe calea ușoară sau pe calea grea", în ciuda avertismentului NATO

Postat la: 10.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Trump spune că va face Groenlanda „pe calea ușoară sau pe calea grea

Președintele SUA spune că trebuie făcut ceva pentru că „nu vom avea Rusia sau China drept vecini" Donald Trump a amplificat din nou tensiunile legate de Groenlanda, lansând o nouă amenințare subtilă la adresa teritoriului guvernat de danezi.

Răspunzând la întrebările reporterilor de la Casa Albă, președintele SUA a declarat: „Reușim să facem Groenlanda pe calea ușoară sau pe calea grea", precizează presa de peste ocean. Acest lucru vine în contextul în care Trump a sugerat în repetate rânduri că ar putea desfășura trupe americane pentru a-și atinge obiectivul de a prelua controlul asupra Groenlandei, pe care o susține vitală pentru securitatea națională americană.

Vorbind vineri la Casa Albă, Trump a fost întrebat despre teritoriu și cât ar oferi Danemarcei pentru acesta. El a spus că nu este pregătit să poarte o discuție despre bani „încă", dar a adăugat că „ar putea vorbi despre asta". Apoi a spus: „Chiar acum, vom face ceva în privința Groenlandei, fie că le place sau nu, pentru că dacă nu o facem, Rusia sau China vor prelua Groenlanda și nu vom avea Rusia sau China drept vecini. Bine?"

„Aș vrea să fac o înțelegere, știi, pe calea ușoară. Dar dacă nu o facem pe calea ușoară, o vom face pe calea grea." Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că orice acțiune militară a SUA împotriva Groenlandei ar însemna sfârșitul alianței NATO, din care țara sa este membră. (M.G.G.)

