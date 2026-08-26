Nu se credea ca e posibil: Structuri imune ascunse în interiorul craniului care ajută la apărarea creierului

De-a lungul decadelor, creierul a fost descris ca fiind „privilegiat imunitar," protejat de mare parte din activitatea imunitară care are loc în restul corpului. Această imagine s-a destrămat treptat. Oamenii de știință au descoperit deja vase limfatice în membranele care înconjoară creierul și canale microscopice care conectează direct acele țesuturi la măduva osoasă din interiorul craniului.

Acum cercetătorii au descoperit ceva și mai surprinzător. Cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității Washington au identificat grupuri organizate de celule imune în măduva osoasă a craniului care se comportă foarte asemănător cu nodulii limfatici miniaturali. În loc să se bazeze în întregime pe răspunsurile imune generate în altă parte a corpului, craniul pare să conțină o infrastructură imunitară specializată poziționată imediat lângă creier. Acea locație poate fi extrem de importantă.

Ganglionii limfatici acționează de obicei ca locuri de întâlnire unde celulele imune întâlnesc dovezi moleculare de infecție, leziune sau cancer și organizează un răspuns. Structurile recent identificate par capabile să îndeplinească o sarcină similară la nivel local. Materialul asociat cu creierul poate ajunge la măduva craniului prin canale anatomice minuscule, permițând potențial celulelor imune de acolo să monitorizeze ce se întâmplă de cealaltă parte a osului.

Cercetătorii au testat semnificația acestui sistem pe șoareci cu glioblastom, o formă agresivă de cancer cerebral. Când au perturbat structurile imune locale ale craniului, tumorile au crescut mai repede și animalele au supraviețuit mai puțin timp. Apoi au încercat opusul. Cercetătorii au stimulat structurile imune ale craniului folosind un gel care conține imunoterapie plasat sub scalp. Activarea sistemului a generat răspunsuri imune mai puternice împotriva tumorilor și a îmbunătățit respingerea tumorilor și supraviețuirea șoarecilor.

Asta nu înseamnă că avem brusc un nou tratament pentru cancerul de creier uman. Experimentele terapeutice au fost efectuate pe animale, iar transpunerea acestora în tratamente umane sigure și eficiente va necesita cercetări considerabil mai ample. Dar cercetătorii au găsit, de asemenea, dovezi că o organizare comparabilă a celulelor imune există în măduva craniului uman. Cercetările anterioare pe subiecți umani au arătat deja că măduva craniului din apropierea glioblastomului poate conține celule T capabile să recunoască tumorile cerebrale din apropiere.

Luate împreună, descoperirile sugerează ceva mult mai mare decât un alt posibil tratament pentru cancer. Coroana craniană nu este doar o armură care înconjoară creierul. De asemenea, ar putea face parte din sistemul de apărare al creierului. Pentru cea mai mare parte a neuroștiinței moderne, am imaginat craniul ca o barieră structurală și sistemul imunitar ca ceva care operează în mare parte în afara acesteia. În schimb, limita însăși pare a fi activă biologic, conținând celule, căi de comunicare și un mecanism imunitar organizat, poziționat exact acolo unde un organ vulnerabil ar avea nevoie de el.

Uneori, știința avansează prin descoperirea a ceva inimaginabil de îndepărtat. Alteori, progresează prin descoperirea că ceva pe care l-am purtat întreaga noastră viață făcea o muncă pe care nu am știut niciodată că există.