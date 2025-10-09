Land of the Apocalypse

România este țara aia în care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armată, în numele prevenției.

România e țara aia în care guvernul vrea să împrumute 17 miliarde de euro pentru armată, în numele prevenției.

România e țara aia care și-a luat angajamentul că va cheltui anual 5% din PIB pentru armată, adică 17-18 miliarde de euro pe an. În numele prevenției.

Nu pentru că suntem în război, ci pentru că nu vrem să ajungem la război, să fim pregătiți și să descurajăm inamicul.

Românii sunt oamenii ăia care acceptă ca guvernele lor să împrumute (că nu au de unde altundeva să ia banii) 17-18 miliarde de euro pe an ca să cumpere armament depășit moral (tancuri, de exemplu) în epoca războiului modern. Lasă, mamă, să fie, să descurajăm rusul!

România este țara aia în care guvernul a cheltuit peste un miliard de euro pentru 56 de milioane de doze de vaccinuri anticovid, de trei-patru ori mai multe decât era cu adevărat nevoie pentru toată populația vaccinabilă. În numele siguranței și al prevenției. Iar românii sunt oamenii ăia care au acceptat acest lucru fără să crâcnească. Lasă, mamă, să fie acolo!

Dar, hei, atunci când cineva îl avertizează pe român că vine vreme rea și că ar face mai bine să-și reducă deplasările sau chiar să stea acasă și să-și pregătească provizii, atunci românul devine pretențios. I s-a promis apocalipsă? Să i se livreze apocalipsă, să aibă ce poza și pune pe Insta, FB, TT!

Nu s-a întâmplat apocalipsă? Văleleu, Arafate, nenorocitule, unde e apocalipsa, mânca-ți-aș? Păi de aia te plătim noi, să nu dai apocalipsă la bucureștean? Jos, jos, jos!

PS: Atunci când plouă, românul, care nu și-a mai scos mașina din parcare de juma' de an, brusc își ia mașina pe post de umbrelă. Dacă cineva, oricine și oriunde în țara asta a găsit o metodă să-i țină departe de trafic pe șoferii de diluviu, acel cineva merită felicitări. Sau să-l înjure Ghinea și Drulă. Este fix același lucru.

Patrick Andre de Hillerin