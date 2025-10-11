"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vă interesează sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede că, anul acesta, n-ați scăpat de avalanșa de știri referitoare la acest premiu, deoarece însuși Donald Trump și l-a dorit și a intrat în competiție cu toată forța de care e în stare. Și a dovedit că nu e în stare de prea mult. Pentru mine e, însă, un prilej să explic, din nou, cum funcționează geopolitica lumii în mod real.
Referitor la doamna din Venezuela, ce a fost declarată „porumbel al păcii", pentru mine n-a fost chiar o surpriză. Pe la începutul acestei săptămâni, domnișoara Daria Gușă, fica mea, m-a anunțat că aceasta ar putea fi premiată cu Nobel, având în vedere interesele Marii Finanțe Occidentale de a exploata resursele uriașe ale Venezuelei, după ce Trump ar reuși să le facă jocul și să invadeze țara sud-americană pentru înlăturarea președintelui Maduro. Cine a decis acordarea Premiului Nobel pentru Pace? 5 persoane, 2 domni și 3 doamne, toți grupați în pompos intitulatul Comitet Nobel, toți politicieni sau ONG-iști, norvegieni cvasi-anonimi, fără realizări profesionale, activități remarcabile, sau lucrări de specialitate importante. Deci nimeni realist nu se putea aștepta la vreo decizie obiectivă din partea acestora, ci la una pe butoane, clar că una dictată de către niște șefi ai celor cinci, niscaiva importanți din Norvegia, țară destul de banală, dar monarhie aflată sub controlul Marii Finanțe Occidentale, mai ales sub controlul familiei Rothschild.
Trump nu merita Nobelul pentru Pace, e adevărat, dar nici Barack Obama sau alți foști președinți ai SUA nu l-au meritat, însă l-au primit. De aici ambiția și speranța lui Trump, ce și-a subordonat o parte din deciziile recente strict acestui deziderat. Dar, dacă în cazul lui Trump se putea justifica, chiar și în mod forțat, acordarea Nobelului, doamna din Venezuela premiată chiar nu îndeplinește nicio condiție de acordare. E limpede, astfel, că motivația a fost doar cea expusă de către mine mai sus. În plus, această Mare Finanță Occidentală, cea care conduce în mod real Uniunea Europeană, „noul URSS", cum îi spun eu, nu putea rata prilejul să-l umilească pe Trump, să se răzbune pe el cumva pentru felul în care i-a tratat marionetele, deghizate în lideri europeni de tip Ursula, Macron, Merz, Tusk, etc. Liderul de la Casa Albă a fost ieri grav afectat în mod evident în urma deciziei de neacordare pentru sine a premiului; orgoliul său excesiv nu poate rezista unui asemenea afront. S-a mai bucurat doar de compasiunea bine jucată a lui Vladimir Vladimirovici Putin, căruia i-a și mulțumit de îndată. La câteva ore după, spre a-și etala rapid aparența de forță, Trump a slobozit o amenințare dură de război comercial către China, nu i-a mai răspuns însă nimeni; toți au priceput că gestul este doar o parte din ritualul de lingere a rănilor.
Acum suntem în the day after, în ziua de după, iar Trump este deja pus în poziția să aleagă între taberele mari, puternice, aflate în divergență. Face jocul Marii Finanțe Occidentale? Ocupă Venezuela și o instalează la putere pe „nobelă" în locul lui Maduro? Sau preferă să continue jocul geopolitic în tripletă cu Putin și Xi? În primul caz, având în vedere că Maduro e un aliat și amic politic pentru Putin și Xi Jinping, e impede că Trump va alege astfel să se conflictualizeze și cu aceștia doi; va fi deci cu războaie diverse, dar mai ales cu pericolul cvasiletal pentru SUA, ca Rusia și China să apese pe pedala dedolarizării comerțului mondial, treabă pe care rușii și chinezii n-au mai făcut-o în ultimele luni, tocmai în scopul de a-l sprijini indirect pe Trump. Al doilea scenariu înseamnă că Trump se va conflictualiza cu Marea Finanță Occidentală, cea care controlează instituțiile financiare internaționale, inclusiv Federal Reserve, dar și Deep State, deci și mare parte din serviciile secrete și justiția americane și încă azi, la 10 luni de la preluarea mandatului, nu putem ști în ce măsură Trump a preluat sau nu controlul forței în statul american. Treabă dificilă, mare dilemă.
Acordarea Nobelului a confirmat pentru public că pompoasa procedură nu este decât un altfel de Eurovizion, dar și fără muzică, însă pentru Trump a ajuns să fie o bornă importantă, după care bornă nu-și mai poate continua dansul geopolitic la mai multe capete, așa cum a făcut-o până acum în mod excesiv ba chiar iresponsabil. Pe doamna premiată din Venezuela o vom vedea încă o perioadă ca vedetă politică mondială, ca să o încadrez, una mai mare decât Greta Thunberg, dar mai mică decât Zelenski, apoi o vom uita, însă momentul acordării Nobelului pentru pace din 2025 va rămâne în istorie ca unul de inflexiune în geopolitica acestei lumi, aflată în schimbare accelerată și radicală.
Cozmin Gușă
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
-
Tragedia morală a României: Credem în Dumnezeu, dar ne doare țara!
Sambata, 4 noiembrie. Romanii s-au rugat. La București, oamenii au ingenuncheat. Nu frica, nu forța, ci o speranța dispe ...
-
Cine nu are o armată capabilă, riscă să nu mai aibă nici stat!
Romania ar vrea sa dea vreo 7 miliarde de dolari pe tancuri Abrams. Cam 216. Ideea e in faza de solicitare fara un terme ...
-
Florian Pittis ar fi facut 82 de ani. Scrisoarea-testament a celebrului actor
Va salut! Ma numesc Florian Pittiș și va anunt ca am cancer la prostata. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de c ...
-
România sub asediu. Ordonanța 52 blochează cultura și lovește în identitatea noastră națională!
Cultura nu este doar despre arta. Este despre igiena, educație, civilizație - despre tot ce ne ține intregi: minte, trup ...
-
NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ
Sorosismul, ca politica, și repercusiunile sale sunt puse azi in discuție, nu doar in Romania. De aceea, a devenit oport ...
-
Costică, Costică, fă lampa, mai mică!
Vom ramane fara energie, vom ajunge la opaiț sau lumanare, pentru ca gaz lampant nu se mai gasește, pentru lampi. "Costi ...
-
Trăim într-o realitate simulată? Aceasta este cea mai tulburătoare ipoteză despre lume
Cea mai importanta intrebare a timpurilor noastre nu este daca exista Dumnezeu, ci daca lumea in care traim este „ ...
-
Cântece, petrecere și voie bună la Divizia Contraspionaj a SRI
În anii ‘90, Iurie Roșca era paspartuul Moldovei unioniste la București. Romania se deschisese la picioarele ...
-
Justiția americană și cenzura românească
Motto:„Trecatorule, du-te și spune Spartei,ca noi am murit aici aparand legile ei!"(Epitaful celor 300 de la Termo ...
-
Schița unei resetări geopolitice generată prin războiul ucrainean
Va reamintesc tuturor, inclusiv celor mai bine informați și celor care nu ați ținut socoteala evenimentelor geopolitice ...
-
Palma luată de nepalez e "crimă", uciderea a 7 prunci români în spital e la știri de caterincă!
Așa zisa "agresare a nepalezului" care ar fi luat o palma in București pe cand livra mancare a devenit principala tema p ...
-
Celui ce are, i se va mai da. Aplicația Bolojan
Și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Sunt spusele Mantuitorului in Pilda talanților din Ev ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Războiul din Ucraina este existențial pentru Globalismul Neo-bolșevic
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat in ultimele zile declarația potrivit careia razboiul din Ucraina este &b ...
-
Ar fi ilegal şi un precedent grav!
Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare ca Comisia Europeana va susține propunere ...
-
Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux
Nu exista așa ceva, in sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar t ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Maia Sandu, alegerea poporului sau doar proiectul Bruxelles-ului?
Pe 28 septembrie 2025, Moldova merge din nou la urne, dar in loc sa fie un exercițiu real de alegere, pare mai de ...
-
O moarte suspectă: Ce urma să dezvaluie Dumitru Dumbravă peste câteva zile?
Dumitru Dumbrava, fost general SRI, considerat de mulți unul dintre arhitecții mecanismului de control și influența exer ...
-
Europa introduce ratingul de cetățean: Dacă nu ești digital, nu exiști!
Premierul Marii Britanii a anunțat recent ca, fara identitate digitala, nimeni nu ca mai putea lucra legal in Marea Brit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu