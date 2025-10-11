"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap

Vă interesează sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede că, anul acesta, n-ați scăpat de avalanșa de știri referitoare la acest premiu, deoarece însuși Donald Trump și l-a dorit și a intrat în competiție cu toată forța de care e în stare. Și a dovedit că nu e în stare de prea mult. Pentru mine e, însă, un prilej să explic, din nou, cum funcționează geopolitica lumii în mod real.

Referitor la doamna din Venezuela, ce a fost declarată „porumbel al păcii", pentru mine n-a fost chiar o surpriză. Pe la începutul acestei săptămâni, domnișoara Daria Gușă, fica mea, m-a anunțat că aceasta ar putea fi premiată cu Nobel, având în vedere interesele Marii Finanțe Occidentale de a exploata resursele uriașe ale Venezuelei, după ce Trump ar reuși să le facă jocul și să invadeze țara sud-americană pentru înlăturarea președintelui Maduro. Cine a decis acordarea Premiului Nobel pentru Pace? 5 persoane, 2 domni și 3 doamne, toți grupați în pompos intitulatul Comitet Nobel, toți politicieni sau ONG-iști, norvegieni cvasi-anonimi, fără realizări profesionale, activități remarcabile, sau lucrări de specialitate importante. Deci nimeni realist nu se putea aștepta la vreo decizie obiectivă din partea acestora, ci la una pe butoane, clar că una dictată de către niște șefi ai celor cinci, niscaiva importanți din Norvegia, țară destul de banală, dar monarhie aflată sub controlul Marii Finanțe Occidentale, mai ales sub controlul familiei Rothschild.

Trump nu merita Nobelul pentru Pace, e adevărat, dar nici Barack Obama sau alți foști președinți ai SUA nu l-au meritat, însă l-au primit. De aici ambiția și speranța lui Trump, ce și-a subordonat o parte din deciziile recente strict acestui deziderat. Dar, dacă în cazul lui Trump se putea justifica, chiar și în mod forțat, acordarea Nobelului, doamna din Venezuela premiată chiar nu îndeplinește nicio condiție de acordare. E limpede, astfel, că motivația a fost doar cea expusă de către mine mai sus. În plus, această Mare Finanță Occidentală, cea care conduce în mod real Uniunea Europeană, „noul URSS", cum îi spun eu, nu putea rata prilejul să-l umilească pe Trump, să se răzbune pe el cumva pentru felul în care i-a tratat marionetele, deghizate în lideri europeni de tip Ursula, Macron, Merz, Tusk, etc. Liderul de la Casa Albă a fost ieri grav afectat în mod evident în urma deciziei de neacordare pentru sine a premiului; orgoliul său excesiv nu poate rezista unui asemenea afront. S-a mai bucurat doar de compasiunea bine jucată a lui Vladimir Vladimirovici Putin, căruia i-a și mulțumit de îndată. La câteva ore după, spre a-și etala rapid aparența de forță, Trump a slobozit o amenințare dură de război comercial către China, nu i-a mai răspuns însă nimeni; toți au priceput că gestul este doar o parte din ritualul de lingere a rănilor.

Acum suntem în the day after, în ziua de după, iar Trump este deja pus în poziția să aleagă între taberele mari, puternice, aflate în divergență. Face jocul Marii Finanțe Occidentale? Ocupă Venezuela și o instalează la putere pe „nobelă" în locul lui Maduro? Sau preferă să continue jocul geopolitic în tripletă cu Putin și Xi? În primul caz, având în vedere că Maduro e un aliat și amic politic pentru Putin și Xi Jinping, e impede că Trump va alege astfel să se conflictualizeze și cu aceștia doi; va fi deci cu războaie diverse, dar mai ales cu pericolul cvasiletal pentru SUA, ca Rusia și China să apese pe pedala dedolarizării comerțului mondial, treabă pe care rușii și chinezii n-au mai făcut-o în ultimele luni, tocmai în scopul de a-l sprijini indirect pe Trump. Al doilea scenariu înseamnă că Trump se va conflictualiza cu Marea Finanță Occidentală, cea care controlează instituțiile financiare internaționale, inclusiv Federal Reserve, dar și Deep State, deci și mare parte din serviciile secrete și justiția americane și încă azi, la 10 luni de la preluarea mandatului, nu putem ști în ce măsură Trump a preluat sau nu controlul forței în statul american. Treabă dificilă, mare dilemă.

Acordarea Nobelului a confirmat pentru public că pompoasa procedură nu este decât un altfel de Eurovizion, dar și fără muzică, însă pentru Trump a ajuns să fie o bornă importantă, după care bornă nu-și mai poate continua dansul geopolitic la mai multe capete, așa cum a făcut-o până acum în mod excesiv ba chiar iresponsabil. Pe doamna premiată din Venezuela o vom vedea încă o perioadă ca vedetă politică mondială, ca să o încadrez, una mai mare decât Greta Thunberg, dar mai mică decât Zelenski, apoi o vom uita, însă momentul acordării Nobelului pentru pace din 2025 va rămâne în istorie ca unul de inflexiune în geopolitica acestei lumi, aflată în schimbare accelerată și radicală.

Cozmin Gușă