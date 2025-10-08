Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României

Există o lege aflată la vot, propusă de Coaliția Toxică de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni militare pe teritoriul României sau în afara granițelor țării, ca răspuns la amenințări hibride, la propunerea președintelui României, prin intermediul CSAT. Însă, după cum bine știm, „amenințările hibride" nu sunt definite în nicio lege și nici în Constituție.

Așadar, prin CSAT-ul dominat de Nicușor Dan și de USRiști, în care avem Ministrul Apărării, Ionuț Moșneanu, și Ministrul de Externe, Oana Țoiu, de exemplu, se poate ajunge la situații absurde. În cazul așa-ziselor amenințări hibride, am putea, teoretic, trimite trupe în Republica Moldova, pe motiv că este amenințat sistemul energetic, iar, prin consecință, și noi am fi amenințați. Sau, de ce nu, dacă Rusia pune în pericol sistemul energetic al Ucrainei, s-ar putea considera și aceasta o amenințare hibridă pentru România.

Astfel, cei care ne conduc ar putea pretinde, într-un asemenea context, activarea Articolului 5 din Tratatul NATO. Doar că, la întrebarea dacă America s-ar implica în cazul doborârii unui avion rusesc, de exemplu, fostul președinte Donald Trump a răspuns recent că „depinde de circumstanțe". Prin urmare, ceea ce noi am putea considera o amenințare hibridă și un motiv de reacție militară împotriva Rusiei, Trump ar putea considera că nu justifică activarea Articolului 5. Este o situație foarte gravă. Evident, suveraniștii vor vota împotriva acestei legi, însă aceasta este direcția pe care Coaliția Toxică de Guvernare dorește să o urmeze.

Andrei Gușă