Ideologul rus Aleksandr Dughin, un apropiat al Kremlinului, a stârnit noi controverse după ce a distribuit o hartă în care teritoriul României este integrat în sfera de influență a Rusiei. Deși a precizat că materialul grafic este preluat din mediul online și nu îi aparține, gestul arată ambițiile expansioniste ale Moscovei și viziunea sa asupra reîmpărțirii Europei de Est.

Publicarea imaginii vine în urma unor declarații recente făcute de Alexander Dughin în cadrul unui interviu pentru Sputnik TV, preluat de publicația multiplolarpress.com, în care acesta pledează pentru o reconfigurare radicală a sistemului internațional de securitate. În viziunea strategului rus, echilibrul global actual este depășit, iar lumea se îndreaptă către un model tripolar, dominat de trei mari centre de putere: Occidentul, Rusia și China.

Alexander Dugin susține că Moscova și Beijingul și-au consolidat deja statutul de poli de putere incontestabili, iar liderii Vladimir Putin și Xi Jinping urmează să impună noi condiții pe scena internațională. Pentru ca această nouă ordine să funcționeze, ideologul rus consideră că marile puteri trebuie să negocieze delimitarea strictă a zonelor de influență și să își recunoască reciproc dreptul de a crea „centuri de securitate strategice" în vecinătatea lor.

Principala țintă a lui Dughin rămâne însă prezența militară americană. Ideologul rus consideră că regulile de securitate din Europa, Orientul Mijlociu sau Asia trebuie regândite de la zero și contestă dreptul Statelor Unite de a-și menține bazele militare în aceste regiuni. În viziunea sa, viitorul acestor trupe ar trebui pus pe masa negocierilor dintre marile puteri.