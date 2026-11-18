În ultimii ani, odată cu popularitatea dietelor ketogenice și a postului intermitent, o idee seducătoare a cucerit rețelele sociale: aceea că organismul uman funcționează mult mai bine și mai sănătos atunci când își produce singur glucoza, decât atunci când o primește din alimente bogate în amidon sau carbohidrați.

În centrul acestei dezbateri se află un proces biochimic fascinant, numit gluconeogeneză. Privind traseul metabolic din diagrama alăturată, vedem o adevărată rețea de aprovizionare în care ficatul joacă rolul unei uzine centrale, transformând grăsimile, acidul lactic și chiar proteinele din mușchi în combustibil pur. Dar este acest mecanism o stare de funcționare ideală sau doar un plan de avarie al evoluției?

Mecanism de supraviețuire sau rutină zilnică?

Contrar percepției că gluconeogeneza se activează doar în situații dramatice de înfometare, acest proces are loc în corpul fiecăruia dintre noi, în fiecare zi. Creierul și globulele roșii depind în mod vital de un flux constant de glucoză pentru a funcționa. Atunci când dormim, după câteva ore de la ultima masă, rezervele rapide de glicogen din ficat încep să se epuizeze, iar gluconeogeneza preia treptat ștafeta pentru a ne menține glicemia stabilă până dimineața. De asemenea, după un efort fizic intens, ficatul recuperează lactatul produs de mușchi și îl reciclează în glucoză nouă, într-un circuit elegant al eficienței biologice.

Lucrurile se schimbă însă radical atunci când lipsa hranei sau absența carbohidraților se prelungește peste douăzeci și patru de ore. În acest punct, mecanismul trece din regim de croazieră în mod de supraviețuire. După cum arată săgețile din schemă, corpul începe să mobilizeze masiv rezervele din țesutul adipos, descompunând trigliceridele în acizi grași și glicerol. Pentru a acoperi necesarul de glucoză, ficatul apelează inclusiv la aminoacizi precum alanina, proveniți din descompunerea proteinelor musculare. Simultan, pentru a nu sacrifica întreaga masă musculară a organismului, ficatul începe să producă corpi cetonici din grăsimi, oferind creierului o sursă alternativă de energie.

Mitul combustibilului superior: ficatul versus farfuria

Susținătorii dietelor extrem de sărace în carbohidrați afirmă adesea că glucoza fabricată intern este mai curată și mai sănătoasă decât cea obținută din amidonul alimentar. Din punct de vedere chimic, această afirmație nu stă în picioare: molecula de glucoză produsă de ficat este absolut identică cu cea rezultată din digestia unui cartof, a orezului sau a unei felii de pâine. Diferența reală nu stă în calitatea moleculei, ci în viteza cu care aceasta ajunge în sânge și în furtuna hormonală pe care o poate declanșa.

Sâmburele de adevăr al acestui curent pornește de la efectele nocive ale carbohidraților rafinați. Zahărul, produsele de patiserie și făina albă provoacă creșteri bruște ale glicemiei, forțând pancreasul să secrete valuri mari de insulină, ceea ce pe termen lung duce la inflamație și diabet de tip 2. Prin comparație, gluconeogeneza eliberează glucoza lent, cu pipeta, menținând glicemia perfect liniară. Însă a pune semnul egal între o prăjitură procesată și amidonul natural din leguminoase, cereale integrale sau rădăcinoase reprezintă o eroare majoră de nutriție.

Prețul invizibil al fabricării propriei glucoze

Menținerea organismului într-o stare perpetuă de gluconeogeneză prin eliminarea totală a carbohidraților vine cu un cost metabolic pe care adepții dietelor restrictive îl trec adesea cu vederea. În primul rând, producerea glucozei din grăsimi și proteine este un proces costisitor din punct de vedere energetic, care obligă ficatul să consume resurse importante doar pentru a sintetiza un combustibil pe care l-ar fi putut obține mult mai ușor din alimente. Pentru sportivi sau persoanele foarte active, această lipsă de energie rapidă se traduce adesea prin scăderea performanței și oboseală prematură.

Mai mult decât atât, atunci când dieta nu furnizează suficiente calorii sau proteine, nevoia de glucoză determină organismul să își consume propriul țesut muscular. Pe plan hormonal, susținerea acestui proces pe termen lung necesită niveluri mai ridicate de cortizol și glucagon, hormoni asociați cu stresul metabolic, care la anumite persoane pot perturba somnul sau funcția tiroidiană. Nu în ultimul rând, alimentele bogate în amidon nerafinat aduc la pachet fibre și amidon rezistent, hrana esențială a microbiomului intestinal. Privarea bacteriilor benefice din intestin de aceste fibre afectează pe termen lung imunitatea și sănătatea digestivă.

Adevărata cheie a sănătății este flexibilitatea metabolică

Știința nutriției moderne arată că nu există un câștigător absolut între glucoza fabricată de ficat și cea provenită din amidonul integral. Ambele căi metabolice sunt perfecte în contextul lor și au evoluat tocmai pentru a se completa reciproc. Problema reală a omului modern nu este consumul de carbohidrați complecși, ci excesul de alimente ultraprocesate și sedentarismul, care blochează capacitatea celulelor de a gestiona energia.

Un organism cu adevărat sănătos nu este cel forțat să trăiască exclusiv din rezervele proprii, ci acela care posedă flexibilitate metabolică. Aceasta reprezintă capacitatea corpului de a arde eficient glucoza atunci când mâncăm alimente integrale bogate în amidon și de a comuta lin, fără efort, către gluconeogeneză și arderea grăsimilor în orele dintre mese sau în timpul nopții. În loc să declarăm război unei întregi grupe alimentare, echilibrul rămâne cea mai sigură strategie: renunțarea la zaharurile rafinate, păstrarea carbohidraților complecși în farfurie și oferirea unor pauze alimentare firești între mese, astfel încât uzina din ficat să își poată face treaba exact așa cum a fost proiectată.