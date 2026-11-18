Vrancea nu se liniștește. Un nou cutremur a lovit România după cel de 5,7 grade care a provocat panică în timpul nopții
Postat la: 18.11.2026 |
Pământul continuă să se miște în zona seismică Vrancea, unde specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au înregistrat miercuri după-amiază, 18 noiembrie, o nouă replică. Seismul a avut loc la ora 14:25:55 și a înregistrat o magnitudine slabă, de 2, la o adâncime redusă, de doar 17,5 kilometri.
Datele tehnice publicate de seismologi arată că epicentrul mișcării telurice de la prânz a fost localizat în județul Vrancea, în imediata vecinătate a mai multor orașe importante din estul și sud-estul țării. Astfel, unda seismică s-a produs la 24,4 kilometri sud-vest de Focșani și la 42,7 kilometri nord de Buzău. Totodată, punctul de origine al cutremurului a fost măsurat la 79,2 kilometri vest de Brăila, 79,9 kilometri vest de Galați și la 94,4 kilometri sud-vest de Bârlad.
Bilanțul seismului de magnitudine 5,7 care a zguduit România în timpul nopții
Acest nou episod vine la aproape douăsprezece ore după cutremurul puternic de magnitudine 5,7 care a lovit aceeași zonă seismică în noaptea de miercuri, la ora 02:48. Spre deosebire de replica superficială de după-amiază, mișcarea tectonică din timpul nopții s-a produs la o adâncime mult mai mare, de 107,1 kilometri, fiind resimțită puternic inclusiv de locuitorii din București.
Conform măsurătorilor oficiale realizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul nocturn a avut epicentrul la 44 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe și la 61 de kilometri est de Brașov. Celelalte repere geografice față de care a fost calculată distanța sunt Focșani, situat la 66 de kilometri nord, Buzău, la 84 de kilometri nord, respectiv Bacău, aflat la 92 de kilometri nord de punctul în care s-a produs ruptura.
Răniți și apeluri de urgență la 112 după unda de șoc din timpul nopții
Efectele cutremurului de magnitudine 5,7 au mobilizat echipajele de intervenție, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a centralizat primele date privind pagubele și victimele. În județul Galați, dispeceratele de urgență au preluat șapte apeluri efectuate la numărul unic 112 din partea cetățenilor speriați.
Seismul a provocat și rănirea a două persoane în timpul nopții. Un cetățean a suferit leziuni după ce a fost lovit de ușa unui dulap chiar în momentele în care încerca să se evacueze din locuință. Un al doilea incident a fost raportat în localitatea Râmnicu Sărat, din județul Buzău, unde o persoană a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier s-au prăbușit peste ea. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au mai confirmat că au fost semnalate și cazuri de persoane care au suferit atacuri de panică în urma mișcării seismice.
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