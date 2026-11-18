Sonda spațială Voyager 1 a atins miercuri o distanță de aproximativ 25,9 miliarde de kilometri față de Pământ, echivalentă cu distanța parcursă de lumină într-o zi. Este primul obiect construit de oameni care ajunge atât de departe în spațiu, la aproape 50 de ani de la lansare.

Potrivit calculelor NASA, momentul a fost atins la ora 5:16 dimineața, ora de pe Coasta de Est a Statelor Unite. Agenția spațială americană estimează că Voyager 1 se afla atunci la aproximativ 16,094 miliarde de mile, respectiv 25,902 miliarde de kilometri de Pământ.

Confirmarea efectivă a momentului depinde însă de primirea semnalului transmis de sondă. La această distanță, undele radio au nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a parcurge drumul dintre Voyager 1 și Pământ.

Pragul de o zi-lumină nu reprezintă doar o bornă simbolică. El arată cât de mare a devenit distanța dintre inginerii de la sol și cea mai îndepărtată sondă spațială construită de oameni. Un mesaj trimis de pe Pământ ajunge la Voyager 1 după o zi, iar răspunsul acesteia mai are nevoie de încă aproximativ 24 de ore pentru a reveni.

„Dacă trimit o comandă și spun „bună dimineața, Voyager 1″, la ora 8, într-o zi de luni, voi primi răspunsul sondei miercuri dimineață, în jurul orei 8", a explicat Suzy Dodd, managerul proiectului Voyager de la Jet Propulsion Laboratory (JPL), într-un interviu acordat CNN.

Voyager 1 a fost lansată la 5 septembrie 1977, cu obiectivul inițial de a studia planetele Jupiter și Saturn. Sonda a trecut pe lângă Jupiter în 1979 și Saturn în 1980, transmițând pe Pământ imagini și date despre planete, inelele acestora și sateliții lor naturali.

După încheierea misiunii inițiale, NASA a continuat să folosească sonda pentru explorarea regiunilor îndepărtate ale Sistemului Solar. În august 2012, Voyager 1 a traversat heliopauza, limita exterioară a heliosferei - bula de particule și câmpuri magnetice generate de Soare - și a devenit primul obiect construit de oameni care a intrat în spațiul interstelar.

Voyager 1 și sonda sa geamănă, Voyager 2, sunt singurele nave spațiale care au funcționat dincolo de heliosferă. Voyager 2 a ajuns în spațiul interstelar în 2018, după ce a explorat și planetele Uranus și Neptun.

Voyager 1 se deplasează cu aproximativ 61.000 de kilometri pe oră, adică aproape 38.000 de mile pe oră. Chiar și la această viteză, i-au trebuit peste 49 de ani pentru a ajunge la distanța pe care lumina o parcurge într-o singură zi.

O zi-lumină reprezintă aproximativ 25,9 miliarde de kilometri. Prin comparație, lumina Soarelui ajunge pe Pământ în aproximativ opt minute și 20 de secunde, iar distanța medie dintre Pământ și Neptun este parcursă de lumină în puțin peste patru ore.

Deși funcționează de aproape cinci decenii, Voyager 1 se apropie treptat de sfârșitul misiunii. Sonda este alimentată de un generator termoelectric cu radioizotopi, care produce energie prin căldura generată de dezintegrarea plutoniului. Cantitatea de electricitate disponibilă scade însă în fiecare an.

Pentru a prelungi durata de funcționare, inginerii NASA au oprit treptat o parte dintre instrumentele științifice. Cel mai recent, în aprilie 2026, a fost dezactivat instrumentul care măsura particulele încărcate cu energie scăzută.

În prezent, Voyager 1 mai are două instrumente științifice active: magnetometrul, care măsoară câmpurile magnetice, și sistemul de analiză a undelor de plasmă, care detectează oscilațiile din mediul interstelar.

NASA estimează că sonda ar putea continua să comunice cu Pământul până la începutul anilor 2030, în funcție de energia disponibilă și de deciziile privind oprirea altor sisteme. Potrivit estimărilor agenției, Voyager 1 ar putea rămâne operațională și după împlinirea a 50 de ani de la lansare, în 2027.

Voyager 1 nu transportă doar instrumente științifice. La bordul său se află și un disc placat cu aur, cunoscut drept „Golden Record", conceput ca un mesaj adresat eventualelor civilizații extraterestre care ar putea întâlni sonda.

Discul conține saluturi în peste 50 de limbi, sunete de pe Pământ - inclusiv ploaie și valuri - fotografii, informații despre planeta noastră și înregistrări muzicale. Printre acestea se numără compoziții de Beethoven și piesa „Johnny B. Goode", interpretată de Chuck Berry.

Discul include și o hartă bazată pe poziția unor pulsari, menită să indice locul Pământului în galaxie, precum și un mesaj înregistrat de fostul președinte american Jimmy Carter, aflat în funcție la momentul lansării.

Voyager 1 se îndreaptă în prezent către steaua Gliese 445, aflată la peste 17 ani-lumină de Pământ. Sonda ar urma să treacă la aproximativ 1,7 ani-lumină de aceasta peste circa 40.000 de ani.

Sonda geamănă Voyager 2 ar urma să atingă, la rândul său, distanța de o zi-lumină față de Pământ în noiembrie 2035, potrivit estimărilor NASA.