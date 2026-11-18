Un fost șef din Pentagon vine cu o explicație greu de crezut pentru "OZN-ul meduză" filmat lângă o bază militară americană. Ce ar fi, de fapt, obiectul misterios
Postat la: 18.11.2026 |
Sean Kirkpatrick, fost director al biroului Pentagonului care investighează fenomenele aeriene neidentificate, a avansat o explicație surprinzător de simplă pentru misteriosul obiect cu aspect de meduză filmat în apropierea unei baze militare din Alaska.
Deși imaginile au alimentat numeroase speculații despre posibile apariții extraterestre, fostul oficial american consideră că ar putea fi vorba despre un zmeu prevăzut cu panglici. Ipoteza sa nu reprezintă însă o concluzie definitivă, fiind necesare verificări suplimentare.
Într-un interviu acordat Fox News, Sean Kirkpatrick, care a condus All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), structura Pentagonului responsabilă de analizarea fenomenelor aeriene neidentificate, a explicat că imaginile devenite virale nu conțin suficiente indicii pentru stabilirea naturii obiectului.
Potrivit lui Kirkpatrick, felul în care se deplasează obiectul și mișcările prelungirilor care par să atârne din acesta ar putea indica un zmeu cu panglici, purtat de vânt.
„Mișcarea seamănă cu cea a unui zmeu cu panglici, în special prin felul în care se unduiesc acestea", a explicat fostul oficial american.
Acesta a atras atenția că filmarea nu permite determinarea dimensiunilor reale ale obiectului, a înălțimii la care se afla sau a distanței față de persoana care l-a înregistrat.
Mai mult, Kirkpatrick a avertizat că materialele video distribuite pe platformele sociale pot suferi modificări prin comprimare sau pot fi chiar fabricate.
Pentru a verifica ipoteza zmeului, fostul director AARO consideră necesară analizarea condițiilor meteorologice din momentul apariției, dar și identificarea unor eventuale filmări realizate din alte perspective.
Explicația oferită de Kirkpatrick nu este singura luată în calcul de persoanele care au analizat imaginile. Sarah Gamm, fostă analistă a Pentagonului și membră a UAP Task Force, a declarat la NewsNation că obiectul ar putea fi un balon care evolua la mare altitudine.
O interpretare asemănătoare a fost prezentată și de Ben Hansen, specialist în investigarea fenomenelor OZN. Acesta a apreciat că înregistrarea pare autentică, fără ca acest lucru să demonstreze existența unui fenomen ieșit din comun.
În opinia sa, atât un zmeu, cât și un balon ar putea explica apariția surprinsă pe cerul din Alaska.
Înregistrarea care a declanșat discuțiile a fost realizată pe 15 iunie 2026, în Anchorage, Alaska, de Sara Jane Osborn, în timp ce încerca să fotografieze un curcubeu.
Femeia a observat un obiect întunecat, cu o formă rotunjită și mai multe prelungiri asemănătoare unor tentacule, care părea să plutească deasupra copacilor.
Potrivit relatării sale, apariția a durat aproximativ trei minute, după care obiectul a dispărut. Sara Jane Osborn a susținut că mișcările acestuia nu semănau cu cele ale unui zmeu.
Împreună cu soțul său, femeia a căutat ulterior în zonă, aproximativ 30 de minute, fără să descopere vreun obiect sau o persoană care l-ar fi putut controla.
Un alt element care a alimentat speculațiile a fost faptul că apariția a fost observată în direcția bazei militare Joint Base Elmendorf-Richardson, unde sunt staționate inclusiv avioane de luptă F-22.
Reprezentanții instalației militare au confirmat că au luat cunoștință de imaginile distribuite pe internet, dar au precizat că nu dispun de informații suplimentare.
Deși filmarea datează din iunie, aceasta a devenit virală abia la începutul lunii noiembrie, după ce a fost redistribuită pe rețelele sociale și preluată de presa internațională.
Obiectul observat în Alaska a fost comparat cu o apariție asemănătoare, surprinsă în octombrie 2017 de un sistem militar de supraveghere deasupra bazei Al Taqaddum din Irak.
Înregistrarea respectivă, făcută publică în ianuarie 2024 de Jeremy Corbell și George Knapp, arăta o structură rotunjită, din care păreau să atârne mai multe tentacule.
După analizarea imaginilor și a datelor disponibile, AARO a anunțat, în septembrie 2025, că obiectul din Irak era, cel mai probabil, un grup de baloane umflate complet sau parțial, deplasate de vânt.
Specialiștii Pentagonului au ajuns la această concluzie cu un grad ridicat de încredere, însă explicația a fost contestată de cei care au publicat inițial filmarea.
În cazul obiectului observat în Alaska, autoritățile americane nu au prezentat până acum o concluzie oficială. Prin urmare, ipotezele privind un zmeu sau un balon rămân simple posibilități, iar imaginile nu oferă dovezi privind o eventuală origine extraterestră.
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