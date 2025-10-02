Palma luată de nepalez e "crimă", uciderea a 7 prunci români în spital e la știri de caterincă!

Așa zisa "agresare a nepalezului" care ar fi luat o palmă în București pe când livra mâncare a devenit principala temă pe rețelele sociale românești la începutul lunii septembrie. A fost alimentată de toate oengeurile soroșiste să fie așa. Sistemul securist a creat un fals eveniment, l-a umflat și l-a denaturat cu ajutorul clubului „Securiștii de rit nou".

Scopul a fost unul previzibil, care să abordeze și să epuizeze subiectele imigrației în masă și „înlocuirii populației" după modelul pus la punct în "Planul Kalergi". Să nu uităm că încă aceste fenomene nu au apucat să facă ravagii în România ca în tot Occidentul. Și mai ales să nu uităm că singurul președinte din Europa de Est ce a primit Premiul Kalergi a fost Klaus Iohnnis în 2020.

"Într-o reuniune desfășurată în 4 martie la Cotroceni, Preşedintele Klaus Iohannis a primit Premiul European 'Coudenhove-Kalergi' pentru anul 2020, acordat de către Prințul Nikolaus von Liechtenstein, Președintele Societății Europene Coudenhove-Kalergi. Premiul European 'Coudenhove-Kalergi', decernat astăzi președintelui român, se acordă la fiecare doi ani, unor personalități care și-au adus contribuția la proiectul unei Europe unite și pașnice și este decernat de către societatea omonimă, înființată în 1978 în memoria marelui vizionar european Richard von Coudenhove-Kalergi", se arată într-un comunicat al Administrației prezidențiale.

În fapt, premiul se acordă pentru contribuția adusă la planul de metișizare a rasei albe și în consecință la ștergerea identității naționale a popoarelor europene. Te apucă plânsul de ipocrizia acestor indivizi îmbuibați și plini de ei. Care "proiect al unei Europe unite și pașnice"? Mai unită ca niciodată, în cadrul spațiului Schengen Germania, Franța, Italia, UK și nu numai, au reluat controalele la granițe. Iar de pace suntem sătui: Șefa CE, Ursula nepoata ofițerului nazist Albrecht a propus Europei un plan de înarmare - pentru pace, desigur - de 800 miliarde Euro.

Dacă pentru livratorul nepalez s-au dat cu fundul de pământ și de trotinete, tot activul și pasivul lui Soroș în schimb pentru moartea celor 7 prunci uciși de o bacterie și de neglijența cadrelor medicale la Iași s-a vorbit la modul neutru, maxim două ore în toată media main-stream.

Însuși prezidentul Nicușor a reacționat de parcă l-ar fi deranjat un țânțar la plajă: "În România, infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților" - Nicușor Dan, 26 septembrie 2025. Eiii nah, că ne-a dumirit unul care-și papă mucii în direct la TV. În acest punct ajungem la vorbele marelui poet basarabean Grigore Vieru: „Doi mari vrăjmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui."

Marian Gârleanu