Palma luată de nepalez e "crimă", uciderea a 7 prunci români în spital e la știri de caterincă!
Postat la: 01.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Așa zisa "agresare a nepalezului" care ar fi luat o palmă în București pe când livra mâncare a devenit principala temă pe rețelele sociale românești la începutul lunii septembrie. A fost alimentată de toate oengeurile soroșiste să fie așa. Sistemul securist a creat un fals eveniment, l-a umflat și l-a denaturat cu ajutorul clubului „Securiștii de rit nou".
Scopul a fost unul previzibil, care să abordeze și să epuizeze subiectele imigrației în masă și „înlocuirii populației" după modelul pus la punct în "Planul Kalergi". Să nu uităm că încă aceste fenomene nu au apucat să facă ravagii în România ca în tot Occidentul. Și mai ales să nu uităm că singurul președinte din Europa de Est ce a primit Premiul Kalergi a fost Klaus Iohnnis în 2020.
"Într-o reuniune desfășurată în 4 martie la Cotroceni, Preşedintele Klaus Iohannis a primit Premiul European 'Coudenhove-Kalergi' pentru anul 2020, acordat de către Prințul Nikolaus von Liechtenstein, Președintele Societății Europene Coudenhove-Kalergi. Premiul European 'Coudenhove-Kalergi', decernat astăzi președintelui român, se acordă la fiecare doi ani, unor personalități care și-au adus contribuția la proiectul unei Europe unite și pașnice și este decernat de către societatea omonimă, înființată în 1978 în memoria marelui vizionar european Richard von Coudenhove-Kalergi", se arată într-un comunicat al Administrației prezidențiale.
În fapt, premiul se acordă pentru contribuția adusă la planul de metișizare a rasei albe și în consecință la ștergerea identității naționale a popoarelor europene. Te apucă plânsul de ipocrizia acestor indivizi îmbuibați și plini de ei. Care "proiect al unei Europe unite și pașnice"? Mai unită ca niciodată, în cadrul spațiului Schengen Germania, Franța, Italia, UK și nu numai, au reluat controalele la granițe. Iar de pace suntem sătui: Șefa CE, Ursula nepoata ofițerului nazist Albrecht a propus Europei un plan de înarmare - pentru pace, desigur - de 800 miliarde Euro.
Dacă pentru livratorul nepalez s-au dat cu fundul de pământ și de trotinete, tot activul și pasivul lui Soroș în schimb pentru moartea celor 7 prunci uciși de o bacterie și de neglijența cadrelor medicale la Iași s-a vorbit la modul neutru, maxim două ore în toată media main-stream.
Însuși prezidentul Nicușor a reacționat de parcă l-ar fi deranjat un țânțar la plajă: "În România, infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților" - Nicușor Dan, 26 septembrie 2025. Eiii nah, că ne-a dumirit unul care-și papă mucii în direct la TV. În acest punct ajungem la vorbele marelui poet basarabean Grigore Vieru: „Doi mari vrăjmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui."
Marian Gârleanu
-
Celui ce are, i se va mai da. Aplicația Bolojan
Și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Sunt spusele Mantuitorului in Pilda talanților din Ev ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Războiul din Ucraina este existențial pentru Globalismul Neo-bolșevic
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat in ultimele zile declarația potrivit careia razboiul din Ucraina este &b ...
-
Ar fi ilegal şi un precedent grav!
Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare ca Comisia Europeana va susține propunere ...
-
Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux
Nu exista așa ceva, in sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar t ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Maia Sandu, alegerea poporului sau doar proiectul Bruxelles-ului?
Pe 28 septembrie 2025, Moldova merge din nou la urne, dar in loc sa fie un exercițiu real de alegere, pare mai de ...
-
O moarte suspectă: Ce urma să dezvaluie Dumitru Dumbravă peste câteva zile?
Dumitru Dumbrava, fost general SRI, considerat de mulți unul dintre arhitecții mecanismului de control și influența exer ...
-
Europa introduce ratingul de cetățean: Dacă nu ești digital, nu exiști!
Premierul Marii Britanii a anunțat recent ca, fara identitate digitala, nimeni nu ca mai putea lucra legal in Marea Brit ...
-
Oamenii cu bani din România au pariat pe un călăreț aparent singuratic, cu bani rusești
Nicușor Dan incearca sa rezolve matematic problema alegerilor din toamna anului trecut. "Suntem undeva la 30% din a desc ...
-
Cifrele vorbesc: A fost în zadar austeritatea
Degeaba ne-a chinuit coaliția cu taierile lui Marcel Ciolacu din "ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 și Ilie Bolo ...
-
Horațiu Potra a fugit acasă în Dubai unde avea o locuință
În februarie, temutul Horațiu Potra a fugit din țara dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar privind acțiuni ...
-
Ce poți face la ONU când rămâi acasă
E de bine. Oana Țoiu a aterizat ieri dimineața la New York, pentru cea de-a 80-a Adunare Generala a Națiunilor Unite, in ...
-
Alegerea este clară: guvernanță globală sau barbarie
Exista ceva inefabil etern in „bataile tobelor și sunetul clopotelor de la apus pana la rasarit" cand vine vorba d ...
-
Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI
"Bineințeles ca sunt foarte mulți oameni pentru care exista masuri de contraspionaj", a declarat senin președintele Nicu ...
-
Duduia Elena nu cotcodăcește tot
Elena Udrea nu a spus tot ce știe nici in primul interviu dat dupa ieșirea din pușcarie, marșand pe adevaruri care-i con ...
-
Dublul standard, în defilare sub Arcul de Triumf
Legenda spune ca, inainte de un anume congres al Partidului Comunist Roman (la al oricatelea congres, Ceaușescu reales!) ...
-
Factorul Extern și controlul României!
În luna mai, imediat dupa instalarea sa la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat in mod explicit, chiar ritos, ca numi ...
-
Călin Georgescu a fost trimis, în sfârșit, în judecată
Dar nu pot inca sa rasuflu ușurat. Rechizitoriul intocmit de Parchetul General pare scrisoarea de adio a unui om de serv ...
-
Davide, Davide, nu ne prigoni!
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se considera cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al ...
-
Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară în criză economică. Vom intra în colaps
Fondul Monetar Internațional este un contabil - e adevarat, un contabil de excepție, bine pregatit. El se refera la cifr ...
-
Mișcări geopolitice în regiune: România va fi supusă unor presiuni asimetrice
Azi, va explic contextul geopolitic din regiunea noastra, ce va deveni unul exploziv in aceasta toamna, tocmai pentru ca ...
-
Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail in Colose și de sfinții mucenici Eudoxie si Macarie, Ili ...
-
Hărțile Apocalipsei
Exista, la indemana, multe asemenea harți. Și e departe sa fie vorba despre știri false sau documente create special pen ...
-
Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!
Mantra despre superioara asceza morala a geților ilustrata in Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au di ...
-
Au turbat, că s-au vaccinat!
Turbarea institutionala la adresa medicilor care au initiat la Brasov o conferinta despre dezinformarile "pandemiei" spu ...
-
ORDINEA MONDIALĂ POSTAMERICANĂ
E mult prea devreme ca sa discernem consecințele reale și totale ale unor evenimente geopolitice atat de complexe cum au ...
-
Nimicirea României. "Reforma administrativă" este inginerie socială
O operațiune vasta de spalare a creierelor derulata timp de mulți ani, a indus in multe capete ideea ca ajungem in parad ...
-
Nicky, un mesaj pe sms undeva în China? "Sunt eu, Picasso, si ti-am dat beep, că sunt voinic!"
La summitul crucial din China a fost invitat un singur fost om politic din Romania, și pușcariaș totodata - memoria elef ...
-
Vă faceți că munciți? Bolojan mimează reforma
Guvernul Bolojan mimeaza reforma prin masuri superficiale, cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonom ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu