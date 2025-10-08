Panică necesară. Pericolul fără față
Postat la: 08.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ciclonul vieții a devenit o chișătoare a norilor, parcă sătui și ei de atât de multă mizerie morală a autorităților oficiale. Ne întrebăm din nou, fără răspuns, dacă mizeria morală nu a îmbrăcat forme de ticăloșie maximă ascunsă sub incompetența crasă.
Alertele vieții v-au făcut încă o dată să dați iama în market-urile lor ca să goliți rafturile. Pentru a câta oară în ultimii cinci ani vedem acest film?
Nu mergeți să cumpărați de bună voie, noi, autoritățile oficiale vă obligăm. Să scoateți și ultimul bănuț din buzunar, ca altfel o să muriți de foame. Multinaționalele care dețin supermarketurile sunt fericite. Nu se termină bine o mascaradă ca imediat se inventează alta. Și astfel România trăiește din mascaradă în mascaradă.
Dacă nu e Covid e război, dacă nu mai e amenințarea războiului, e amenințarea economică, dacă nu mai prezintă interes nici asta, e amenințarea dronelor, care s-au dovedit inventate se pare, iar dacă nu e nici una nici alta, e veșnica amenințarea a rușilor. Devenită mai nou "război hibrid". Un alt pericol inventat de autorități ca să vă țină în lanț. Tot un pericol fără față! Un altfel de virus. Nici nu mai importă despre ce este pericolul livrat, importantă este reacția. Maselor.
Ascundeți-vă sub pat! Salvați-o din nou pe bunica, stați în case, informați-vă din surse oficiale. Ascultați de specialiștii care inundă cele mai multe dintre haznalele media, care repetă continuu aceleași rahuturi de doi bani. Ca panica să devină totală închidem școlile. Oamenii nu mai gândesc, doar se întreabă cu cine și unde își adăpostesc de cicloane, ruși și foamete, odraslele. Sinapsele sunt tăiate. Neuronii funcționează pe avarie, adică aproape deloc.
Importantă e panica!
Importantă e disputa. Important este zgomotul. Care să ascundă mizeria autorităților, incompetența și ticăloșia. Vine ciclonul. Rușii sunt de vină. Cade Macron? Nu se discută despre stăpânii autorităților. Facturile au devenit apocaliptice. 80 de milioane de euro împrumutați zilnic de către guvernul Bolojan nu prezintă interes. Debandada totală din statul român falimentat, nu aduce panică. E ceva ce se vede. Are față și consecință directă asupra oricăruia dintre noi. O vedem. Nu prezintă importanță. Ce este la vedere și anume falimentul total al statului, nu mai deranjează pe nimeni. Nu creează panică! Și ei au nevoie de panică. Să vă țină ocupați. Tot timpul. Nici măcar nu mai contează cu ce vă mai amenință. Amenințare iminentă să fie. Pe banii, timpul și viața voastră.
Nu mai contează absolut nimic. Totul decurge conform foii de parcurs pe care politicienii o au de executat. Nimeni nu cârmește. Toți execută! Partidul stat, care a transformat România în dik.tatură își freacă mâinile adânc băgate în buzunarele noastre. Amenințările funcționează, panica e totală, "câinii lui Pavlov" reacționează firesc. Țarcul se micșorează, lesa se strânge, turma nu mai are reacții. E bine!
Ca urmare a panicii provocate de ciclonul vieții, România a aflat cu stupoare în dimineața asta că e toamnă. Din nou! Și că afară plouă. Și că ceva, undeva s-a inundat, au căzut copaci și canalizările sunt înfundate. Din nou despre incompetența autorităților, mascată sub un pericol fără față.
A câta oară și până când?! Stau și mă întreb zadarnic. Cu multă silă! Și mai ales cu o mare dorință să sparg naibii telefonul ăsta care are legătură cu nemernicii ăștia de care nu mai scăpăm. Cum deschidem telefoanele, sare panica din ele de zici că abonamentele sunt la DSU și nu la ăștia cu telefonia mobilă.
E toamnă, nebunilor! Ploaia e firească! Prostia, nu! Și pentru că e toamnă și se adună norii pe cer, și vine poate o furtună, bătrânii noștri spuneau și făceau un lucru: Băteau clopotele bisericilor!
Nu ne rămâne decât să așteptăm ziua în care clopotele bisericilor vor bate a sărbătoare. Mare! Și noi ne vom întreba pentru cine bat clopotele. Răspunsul va fi unul singur: Pentru tine, sistemule! Și pentru trădătorii de țară!
Abia atunci vă va încerca panica. Cea reală, profundă și fără scăpare. Vine ea și ziua aia!
Zoe Dantes
-
