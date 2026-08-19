Ghinionul tău nu este aleator: o mașină propusă de un fizician de la Oxford ar putea ajuta la dovedirea acestui fapt

Calculatoarele cuantice ar putea fi capabile să testeze această teorie. Dacă stările cuantice nu sunt cu adevărat continue, atunci aceste mașini ar putea, în cele din urmă, să nu reușească să se scaleze așa cum se așteaptă mecanica cuantică standard.

În acel caz, ar putea oferi dovezi că ceea ce numim noroc ar putea reflecta de fapt o structură mai profundă și ascunsă, mai degrabă decât pură întâmplare.

De la nașterea mecanicii cuantice-teoria din începutul secolului XX care guvernează comportamentul ciudat al particulelor la cele mai mici scale-noțiunea de aleatoriu a căpătat un statut aproape mitic în fizică. Cu toate acestea, unii oameni de știință teoretizează că mecanica cuantică este incompletă-deoarece îi lipsește adevărul fundamental că evenimentele nu sunt complet aleatorii, după toate. De-a lungul timpului, această idee a pătruns dincolo de fizică însăși, modelând o intuiție mai largă: că o structură fundamentală adânc înrădăcinată determină rezultatul chiar și al evenimentelor aparent aleatorii.

Și dacă o astfel de incertitudine se află în centrul realității, atunci ar implica faptul că aceste reguli nu doar că influențează fenomenele fizice, dar ar putea influența și evenimentele aleatorii din viața ta-bune și rele. Dacă realitatea este cu adevărat cauză-efect, nu aleatorie, atunci orice structură din culise care modelează stările finale ale particulelor și probabilităților lasă mai puțin loc pentru întâmplare decât sugerează teoria cuantică.

Timothy Palmer, PhD, profesor de cercetare al Royal Society în fizica climei la Universitatea din Oxford, crede că există o modalitate de a testa dacă mecanica cuantică este sau nu un cadru complet, folosind computere cuantice. El crede că ar putea să nu fie, deoarece captarea ordinii complete și ascunse a realității înseamnă că matematica folosită pentru a o descrie nu ar trebui să adauge posibilități care nu există în natură. De exemplu, universul observabil nu necesită de fapt numere infinit de precise, așa cum derivăm din numere precum π, raportul nesfârșit care definește fiecare cerc. Dar teoria lumii subatomice se bazează pe ceea ce fizicienii numesc un continuum-o distribuție uniformă de numere fără lacune, întinzându-se infinit între orice două puncte.

În principiu, un dispozitiv pentru testarea limitelor mecanicii cuantice ar trebui să depășească computerele clasice în sarcini precum factorizarea numerelor extrem de mari care ar putea umple pagini întregi cu cifre (fundamentul criptării moderne). Computerele cuantice se bazează pe qubiți, care pot exista în combinații de 0 și 1 simultan, permițându-le să exploreze multe soluții potențiale în același timp. Cu cât mai mulți qubiți sunt utilizați de computere, cu atât avantajul lor ar trebui să crească.

Palmer, totuși, se așteaptă ca acest avantaj să se rupă în cele din urmă. Predicția sa este că, la o anumită scară, calculatoarele cuantice vor înceta să se comporte conform teoriei, deoarece un calculator cuantic nu poate accesa întreaga gamă de care are nevoie dacă fiecare stare cuantică posibilă din punct de vedere matematic (continuumul) nu există. Dacă mașinile continuă să se îmbunătățească așa cum se așteaptă știința mainstream, atunci ideea lui se va prăbuși. Dar dacă nu-dacă performanța stagnează acolo unde nu ar trebui în anii următori-ar putea semnala că ceva mai profund decât structura cuantică este în joc. Cu toate acestea, oamenii de știință din curentul principal sunt sceptici, deoarece cred că computerele cuantice nu ar atinge niciodată acea limită.

Deocamdată, putem doar specula dacă mașinile cuantice de generație următoare ar putea sau nu să nu reușească să se extindă așa cum prezice Palmer. Fizica celor foarte mici a rezistat tuturor testelor experimentale timp de mai bine de un secol, câștigându-și reputația de una dintre cele mai de succes teorii din știință. Dar dacă testul propus de Palmer dezvăluie fisuri în acel succes, consecințele ar fi profunde. Pentru că, dacă șansa nu este fundamentală, atunci poate ceea ce numim noroc-noțiunea tentantă care rămâne între ordine și surpriză-poate deveni cu totul altceva: un substitut pentru o structură pe care încă nu am descoperit-o.