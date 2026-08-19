Comentariu spiritual: Un eveniment cosmic major - cometa Biela - despre care nu vorbește nimeni în România
Postat la: 19.08.2026 |
Scadența efectelor Eclipsei Mileniului, așa cum pe bună dreptate a fost supranumită eclipsa totală de Soare din 11 august 1999, este în data de 11 august 2029, la 30 de ani distanță. Adică exact înainte de momentul în care se împlinesc 2000 de ani de la Botezul lui Iisus în apele Iordanului, momentul în care Hristos s-a manifestat cu maximă intensitate în lume în trup fizic timp de trei ani.
Așadar, după 2000 de ani, avem perioada 2030-2033, în care are loc din nou o manifestare cu maximum de intensitate a Ființei lui Hristos, însă de data aceasta în spațiul eteric, în Duh. Și este vital să conștientizăm în ce mod s-au opus și vor continua să se opună Forțele Întunecate ale Marelui Adversar față de această Manifestare în spațiul eteric, în Duh, al lui Hristos!
Începutul manifestării lui Hristos în spațiul eteric, în Duh, în cea de a doua treime a secolului trecut, secolul XX, a fost ocultat, adumbrit prin intermediul celui de al doilea război mondial. Și aici este momentul să facem o altă legătură între un eveniment cosmic și o realitate deopotrivă spirituală și istorică.
După cum știm, cu exact un secol înainte de maximumul manifestării lui Hristos în spațiul eteric, în Duh, din anul 2033, deci cu exact un secol înainte, în anul 1933, Hitler se ridică la putere în Germania. În data de 30 ianuarie 1933, Paul von Hindenburg, președintele Germaniei de atunci, îl numește pe Adolf Hitler cancelar al Germaniei.
Însă mai există ceva extraordinar în ceea ce privește anul 1933, ceva care i-a determinat cu multă vreme înainte pe cunoscătorii Științei Spirituale să anticipeze ridicarea la putere a lui Hitler în 1933.
Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să ne întoarcem însă pentru câteva clipe în timp, mai exact până în anul 1832. Este anul în care astronomul vienez Joseph Johann von Littrow, director al Observatorului astronomic din Viena, a publicat lucrarea „Despre temuta cometă din anul curent, 1832, și despre comete în general”. Lucrarea are o secțiune intitulată „Poziția periculoasă a orbitei Cometei Biela”.
În esență și fără a intra în detalii legate de calcule, directorul Observatorului astronomic din Viena demonstrează faptul că, dacă nimic nu s-ar fi schimbat, atunci cometa Biela ar fi lovit Pământul în anul 1933!
Ei bine, 14 ani mai târziu, în anul 1846, când Biela a reapărut, astronomii au observat că nu mai exista un singur nucleu - cometa se despărțise în două. Ulterior, cometa Biela se dezintegrează cu totul și revine puternic și spectaculos pe cerul Pământului sub forma curentului de meteori al Andromedidelor (sau Bielidelor), care generează fenomenul despre care întreaga presă europeană vorbea la acea vreme - rata impresionantă, de 15.000 de meteori pe oră, în luna noiembrie a anului 1885.
Observatorii din China au notat atunci că meteorii erau în număr atât de mare încât părea că plouă efectiv cu stele! De asemenea, în data de 27 noiembrie 1885, astronomul Ladislau Weinek reușea și prima fotografiere a unui meteor, în Praga.
Prin urmare, impactul devastator al cometei Biela cu Pământul în anul 1933 a fost evitat. Intervenția spiritelor luminoase de rang înalt a făcut ca impactul exterior să nu se producă, cometa Biela rupându-se mai întâi în două, apoi dezintegrându-se total.
Ceea ce era asociat cu această cometă nu a putut fi însă evitat cu totul. A fost evitată extincția pe Pământ prin evitarea impactului exterior. Însă acest lucru a însemnat, pe de altă parte, și imposibilitatea de a mai evita și impactul interior, ceea ce nu a venit spre Pământ, ci ceea ce s-a ridicat din Pământul însuși!
În 1924, cu doar un an înainte de moartea sa, Rudolf Steiner vorbea despre cometa Biela și calculele astronomului vienez Littrow și spunea ceva absolut uluitor prin exactitatea sa: „Înainte ca oamenii să înceapă să aibă experiența manifestării lui Hristos în spațiul eteric, în Duh, omenirea va fi nevoită mai întâi să aibă de a face cu Bestia care se va ridica în anul 1933!”...
Și exact așa a fost! Exact în anul începând cu care o mare parte a omenirii ar fi trebuit să aibă în mod natural, fără o pregătire specială prealabilă, experiența manifestării lui Hristos în Duh, în spațiul eteric, Ființele Întunericului, care i se opun, au aranjat lucrurile în așa fel încât o Bestie să se ridice - și Hitler s-a ridicat la putere chiar în anul 1933!
Știm ce a urmat - prin orori, sânge și Moarte, la care au concurat mulți lideri ai lumii de la acea vreme, Forțele Întunericului au aruncat un gros văl negru peste Marea Revelație!
Acum, aproape un secol mai târziu, când se împlinesc 2000 de ani de la Botezul în apele Iordanului și de la cei trei ani în care Hristos s-a manifestat cu cea mai mare intensitate pe Pământ în trup fizic, ne aflăm foarte aproape de al doilea evenimente epocal pentru umanitate - manifestarea eterică, în Duh, a lui Hristos, care atinge un vârf al intensității în perioada 2030-2033!
Iar Forțele Întunericului vor încerca din nou ocultarea, adumbrirea Marii Revelații! Deja Demonii Războiului sunt dezlănțuiți și suntem foarte aproape de o nouă conflagrație mondială. Și de data aceasta depinde exclusiv de noi, de noi toți, dacă vom reuși să oprim desfășurarea planurilor malefice.
Cum putem face concret acest lucru? Prin cunoaștere, prin înțelegere, în primul rând! Este primul pas. Și este absolut logic să fie așa. Pentru că bunele intenții nu sunt suficiente. Este necesar și să înțelegem care sunt planurile malefice pentru a le putea cu adevărat contracara!
De aceea insist cu privire la necesitatea unei științe spirituale! Pentru că cel mai puternic aliat al Marelui Adversar, al forțelor demonice - este chiar ignoranța noastră! Nimic nu eficientizează mai mult desfășurarea Răului în lume decât necunoașterea noastră referitor la această desfășurare!
...Eclipsa Mileniului, din 11 august 1999, nu a avut maximumul întâmplător în România! Iar Bucureștiul nu a fost întâmplător singura capitală europeană aflată pe axa centrală a eclipsei! Acest lucru a marcat România - cu capitala sa, Bucureștiul - pe harta spirituală a lumii!
Pentru că, oameni buni, România poate fi două lucruri în perioada următoare, înainte de împlinirea a 2000 de ani de la manifestarea cu maximum de intensitate a lui Hristos în trup fizic și înainte de manifestarea tot cu maximum de intensitate a lui Hristos în spațiul eteric, în Duh, în perioada 2030-2033. România poate fi fie țară pacificatoare, un spațiu al dialogului real dintre națiuni, fie țară beligerantă - folosită de către Forțele Întunericului pentru a dezlănțui total Demonii Războiului...
Nu este vorba absolut deloc despre tabere aici, despre propaganda unora sau a altora. Este vorba despre un fapt spiritual și istoric cert - la 30 de ani distanță de la Eclipsa Mileniului, din 11 august 1999, în anul 2029, exact înainte de perioada epocală 2030-2033, vom avea sorocul Destinului nostru și al Misiunii acestei țări!
Liviu Pleșoianu
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