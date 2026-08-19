Noua teorie a conștiinței ar putea explica de ce mâncăm cantități uriașe fără să ne oprim

A fost propusă o nouă teorie a conștiinței (adică, cum ne percepem pe noi înșine și lumea din jurul nostru), în care creierul nostru nu este de fapt conștient activ de împrejurimile noastre, ci procesează amintiri subconștiente dezvoltate cu doar o jumătate de secundă în urmă.

O echipă de cercetători de la Universitatea Boston consideră că noua lor teorie ar putea explica de ce dietele și comportamentele impulsive sunt atât de greu de rezistat, precum și explica fenomene care nu pot fi explicate cu teoriile actuale.

„Pe scurt, teoria noastră este că conștiința s-a dezvoltat ca un sistem de memorie care este folosit de creierul nostru inconștient pentru a ne ajuta să imaginăm viitorul într-un mod flexibil și creativ și să planificăm în consecință", a explicat autorul Andrew Budson, MD, profesor de neurologie, într-un comunicat.

Ceea ce este complet nou în această teorie este că sugerează că nu percepem lumea, nu luăm decizii și nu efectuăm acțiuni direct. În schimb, facem toate aceste lucruri inconștient și apoi-aproximativ o jumătate de secundă mai târziu-ne amintim conștient că le-am făcut."

Există multe teorii ale conștiinței, în special în ultimii ani, pe măsură ce au fost propuse tot mai multe. Unii propun un construct ierarhic, în care creierul promovează sau demotează activ procesele cognitive pentru a fi fie inconștiente, fie conștiente. Alte teorii se concentrează pe faptul dacă anumite părți ale creierului pot genera informația corectă, decizând astfel dacă aceasta este conștientă sau nu.

Cu toate acestea, toate acestea implică procesarea directă a stimulilor pe măsură ce intră în creier și luarea deciziilor ulterioare în prim-plan sau în fundal, ceea ce - în opinia lui Budson și a echipei sale - este pur și simplu prea lent pentru a explica reflexele rapide observate în sporturi și alte activități cu intensitate ridicată.

Teoria lor propune că stimulii intră direct în inconștient înainte ca creierul să îi transfere în conștient pe baza amintirilor evenimentului, iar acțiunile pe care le considerăm conștiente sunt, de fapt, adesea controlate complet de impulsuri. În opinia lor, acest lucru explică de ce facem lucruri pe care știm că nu ar trebui să le facem, cum ar fi mâncatul compulsiv.

„Chiar și gândurile noastre nu sunt, în general, sub controlul nostru conștient. Această lipsă de control este motivul pentru care putem avea dificultăți în a opri un flux de gânduri care ne trec prin minte în timp ce încercăm să adormim, și de asemenea motivul pentru care mindfulness-ul este greu," continuă Budson.

Folosind această teorie, cercetătorii au conturat metode de predare clinică care ar putea avansa lucrările, având implicații pentru bolile neurologice precum demența. În plus, dacă au dreptate, ar putea oferi noi metode de abordare a comportamentelor și tulburărilor compulsive. Cercetarea lor a fost publicată în Cognitive and Behavioural Neurology.