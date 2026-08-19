Descoperire importantă în medicină: ce se întâmplă în corp dacă te concentrezi direct pe zona care te doare
Postat la: 19.08.2026 |
Deși reflexul nostru natural este de a ne distrage atenția când simțim disconfort, un studiu recent răstoarnă vechile concepții: a fi atent la senzațiile neplăcute transmise de corp poate ajuta sistemul imunitar să își regleze răspunsul mult mai eficient. În loc să amplifice problema, concentrarea pe punctul sensibil ajută organismul să gestioneze mai bine inflamația.
Cercetarea, realizată de o echipă coordonată de neurologul Liron Rozenkrantz de la Universitatea Bar-Ilan din Israel și publicată în Nature Human Behaviour, indică o legătură directă între atenție și reglarea sistemului imunitar.
Inflamația reprezintă unul dintre principalele mecanisme prin care organismul reacționează la infecții sau leziuni. În zona afectată apar căldură și umflături, iar celulele sistemului imunitar sunt mobilizate pentru a răspunde amenințării, scrie Science Alert.
În același timp, sistemul nervos transmite creierului informații despre ceea ce se întâmplă în organism. Aceste semnale pot fi percepute sub forma unor senzații precum mâncărime, usturime sau arsură.
Experimentul cu histamină: ce se întâmplă când te concentrezi pe inflamație
Pentru a testa dacă atenția acordată acestor senzații influențează doar percepția durerii sau și răspunsul imun, cercetătorii au folosit testul cutanat cu histamină, utilizat în mod obișnuit pentru evaluarea reacțiilor alergice.
În primul experiment au participat 37 de adulți sănătoși. Fiecare participant a efectuat testul cutanat în două sesiuni diferite.
Într-una dintre sesiuni, voluntarii au fost instruiți să își concentreze atenția asupra senzațiilor provenite din zona inflamată. În cealaltă, atenția le-a fost direcționată către videoclipuri menite să îi distragă.
Rezultatele neașteptate ale primului test
Rezultatele au fost surprinzătoare. Participanții au perceput disconfortul ca fiind mai intens atunci când se concentrau asupra inflamației. Cu toate acestea, reacția inflamatorie propriu-zisă a fost mai redusă.
Dimensiunea medie a zonei umflate, numită „wheal", a fost de aproximativ 3,5 milimetri atunci când participanții își concentrau atenția asupra inflamației, comparativ cu 5 milimetri atunci când erau distrași.
Și zona de roșeață din jurul reacției a fost mai mică în condiția de concentrare: 10,6 milimetri, față de 14 milimetri în cazul distragerii.
Aproximativ 90% dintre participanți au prezentat o reacție inflamatorie mai puternică atunci când atenția le era distrasă.
Cercetătorii au observat diferențe și în evoluția reacției cutanate.
După 20 de minute, aproape 90% dintre participanții care își concentraseră atenția asupra senzației aveau o zonă inflamată care era deja stabilă sau începea să se reducă. În grupul în care atenția fusese direcționată în altă parte, proporția a fost de doar 46%.
Validarea ipotezei și rolul sistemului nervos autonom
Un al doilea experiment, realizat pe 20 de participanți, a produs rezultate similare. Voluntarii au privit forme abstracte, folosindu-le fie ca elemente care să le amintească să se concentreze asupra pielii iritate, fie concentrându-se asupra formelor în sine.
Inflamația a fost din nou mai redusă atunci când atenția era îndreptată către senzația internă.
Cercetătorii consideră că atenția ar putea transmite creierului informații mai precise despre ceea ce se întâmplă în organism.
Concentrarea asupra senzației inflamatorii ar putea crește importanța semnalului pentru creier, oferindu-i mai multe informații despre intensitatea și localizarea reacției. Acest lucru ar putea permite organismului să ajusteze mai precis răspunsul imun.
Efectul lidocainei și legătura cu nervul vag
Pentru a verifica această ipoteză, cercetătorii au repetat experimentul după amorțirea zonei cu lidocaină. Atunci când senzația era diminuată, efectul atenției asupra inflamației devenea mai slab, dar nu dispărea complet.
Analiza sistemului nervos autonom a oferit un indiciu suplimentar. Cercetătorii nu au identificat diferențe semnificative în ceea ce privește ritmul cardiac, conductanța pielii sau temperatura pielii, însă au observat modificări ale variabilității ritmului cardiac, un indicator indirect al activității parasimpatice.
Sistemul vagal este implicat în reglarea inflamației, iar creșterea variabilității ritmului cardiac asociată cu atenția internă s-a menținut chiar și atunci când senzația fusese diminuată cu lidocaină.
Limitele cercetării și avertismentul oamenilor de știință
Cercetătorii subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență.
Studiul a inclus doar 57 de persoane și a analizat o reacție inflamatorie cutanată mică, temporară și controlată experimental. Nu există deocamdată dovezi că aceleași mecanisme ar funcționa în cazul infecțiilor, inflamației cronice sau bolilor autoimune.
Prin urmare, rezultatele nu înseamnă că simpla concentrare asupra unei boli grave o poate vindeca.
Studiul sugerează însă că atenția ar putea avea un rol mai important în comunicarea dintre creier și sistemul imunitar decât se credea până acum. Ceea ce simțim și modul în care alegem să acordăm atenție acestor senzații ar putea influența, cel puțin în anumite situații, modul în care organismul își reglează răspunsul inflamator.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum vor fi afectate prețurile de la benzină și motorină: Întorsătură majoră în Orientul Mijlociu - calea navigabilă critică pe care Iranul o pierde de la o zi la alta
Controlul asupra Stramtorii Ormuz a devenit miza majora in conflictul cu Iranul. Deși ambele parți au susținut in ultime ...
-
Pensionarul chemat de urgență la serviciu pentru a reporni grupul pe cărbune de la Rovinari: „Soția nu a fost încântată"
În plina criza energetica, Guvernul Romaniei a chemat la datorie profesioniștii pensionați sau concediați dupa val ...
-
ANAF a descoperit o schemă de fraudă cu peste 2.000 de mașini second-hand. Prejudiciu estimat la peste 26 de milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF anunța ca au identificat și stopat un mecanism ...
-
Tehnologia 6G completată cu inteligența artificială: Un cip mai mic decât o unghie ar putea schimba internetul mobil. Testele au bătut un nou record
Un cip de numai 1,7 pe 11 milimetri ar putea rezolva una dintre cele mai dificile probleme ale viitoarelor rețele 6G, ma ...
-
Americanii sunt din ce în ce mai nemulţumiţi de Trump - Popularitatea sa se prăbuşeşte înainte de alegerile de la jumătatea mandatului
Popularitatea președintelui american Donald Trump a atins cel mai scazut prag din actualul sau mandat și egaland minimul ...
-
Comunicat de presa SALROM: "Când lipsesc argumentele, rămâne întotdeauna replica «să-și caute de lucru»!"
COMUNICAT: Am luat act de declarațiile domnului prefect al județului Gorj, Corneliu Raducan Morega, referitoare la proie ...
-
Lumina icoanei își are originea în lemn. TOP 4 elemente de luat în considerare în pregătirea suportului
Chiar daca ai trasat desenul și ai pregatit emulsia, se intampla ca prima culoare sa nu alunece firesc pe suprafața. Fie ...
-
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
În contextul crizei energetice generate de seceta extrema și de oprirea ambelor reactoare de la Centrala Nucleara ...
-
Bild: Ce ar face NATO dacă Putin ar ataca un stat membru. Alianța ar fi pregătit deja un plan de ripostă
NATO a pregatit un plan de acțiune in cazul in care Rusia ar ataca un stat al Alianței. Denumit „NATO Land Warfigh ...
-
Scoarța terestră e din ce în ce mai instabilă: Cum explică seismologii seria neobișnuită de cutremure devastatoare din 2026 de peste 7 grade
Mai multe cutremure cu efecte distrugatoare s-au produs in anul 2026 in diferite zone ale planetei. Experții au comparat ...
-
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia fără să-și dea seama că fiul lor murise pe bancheta din spate. "Am crezut că doarme"
Doi romani au mers aproximativ 100 de kilometri pe o autostrada din Italia fara sa-și dea seama ca fiul lor, in varsta d ...
-
Managementul ambalajelor nu se oprește la rampă. Ce urmează să fie revizuit după 12 august 2026?
Pentru multe companii, deșeurile de ambalaje intra in evidențe abia cand apar pe factura sau in documentele de transport ...
-
Principiile ESG nu se reduc la un scor: ce arată cu adevărat cele trei componente
Ai intalnit probabil situația in care o companie vorbește despre sustenabilitate, responsabilitate și transparența, dar ...
-
Descoperire ce răstoarnă ce știm despre cum care creierele stochează amintiri. Ele pot persista și atunci când jumătate din conexiunile cerebrale care le stochează sunt distruse
„Amintirile ar putea fi mai greu de distrus decat am crezut", spune Steve Ramirez de la Universitatea Boston. &bd ...
-
Dublă crimă în Bacău! Un bărbat și-a înjunghiat soția și cumnata, apoi a încercat să se sinucidă prin electrocutare
O dubla crima a avut loc luni dimineața, in orașul Comanești, județul Bacau. Un barbat de 66 de ani și-a injunghiat mort ...
-
Un ministru israelian a stabilit „cotă" de ucidere zilnică în Gaza. "Acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni"
Ministrul israelian al Securitații Naționale, Itamar Ben-Gvir, a susținut public uciderea a „30-40" de persoane in ...
-
India vrea să cucerească lumea inteligenței artificiale: 10 milioane de tineri recruți intră în războiul care va conduce la dominarea lumii
Prim-ministrul indian Narendra Modi a anuntat sambata lansarea unei initiative nationale de a instrui zece milioane de t ...
-
Oamenii care se enervează des îmbătrânesc mai repede: Bărbații sunt cei mai afectați
Se spune ca pana la 30 de ani ai fața cu care te-ai nascut și dupa, cea pe care o meriți, dupa obiceiurile și comportame ...
-
Cât timp economisești dacă mergi cu 150 km/h pe ruta București - Constanța. Creșterea vitezei vine la pachet cu un consum mai mare. Cu ce viteză e recomandat să circuli
Pe ruta București-Constanța, diferențele de viteza se vad atat in timpul petrecut pe drum, cat și in costul calatoriei. ...
-
Verișoara lui Nicușor Dan face dezvăluiri despre vizita președintelui la Făgăraș: "Nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția"
Verișoara lui Nicușor Dan da primele detalii legate de vizita acestuia la Fagaraș. Președintele Nicușor Dan a fost surpr ...
-
New York Times: "Opt luni mai târziu, Marina SUA se adaptează încă la consecințe"
Povestea din spatele desfașurarii tot mai dificile a navei USS Abraham Lincoln devine mult mai clara – și dezvalui ...
-
O cercetare care aruncă-n aer tot ce se știa: Linia de demarcatie dintre om și maimuță nu există!
O serie de descoperiri fosile a distrus complet granița dintre oameni și maimuțe — „momentul” originii ...
-
Un cercetător a reușit să-și întoarcă ceasul biologic cu peste 15 ani, transformându-se pe sine în propriul cobai
În timp ce industria longevitații cauta soluții in laboratoare, un singur om a demonstrat cat de rapid poate fi fo ...
-
Carambol cu șase mașini în județul Bacău. Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital
Un accident in care au fost implicate șase autoturisme a avut loc duminica seara pe DN 11, in satul Magura din județul B ...
-
The Times: Ucraina folosește drone britanice pentru atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei
Ucraina a inceput sa foloseasca drone de fabricație britanica pentru atacuri asupra unor ținte aflate in adancimea terit ...
-
Cum e mai rău: Eurofighterele italiene pleacă de la Mihail Kogălniceanu. Misiunea NATO din România este preluată de Spania - căzută în dizgrația SUA
Forțele Aeriene Italiene au incheiat misiunea de poliție aeriana consolidata a NATO la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalnicea ...
-
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa a fost inaugurată în Polonia
O statuie uriașa a Fecioarei Maria a fost dezvelita in micul sat polonez Konotopie, intr-o ceremonie la care au particip ...
-
O nouă dronă intrată în țară dinspre R. Moldova, doborâtă de aeronavele F-16
O drona a patruns, in noaptea de sambata spre duminica, in spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproxi ...
-
Paradoxul energetic al României: fotovoltaicele au acoperit peste 80% din consum la prânz, dar seara riscă să revină la importuri
Romania a inregistrat sambata, in orele de pranz, o situație spectaculoasa in Sistemul Energetic Național: pe fondul con ...
-
Ofertă de „nerefuzat" a Ministrului Muncii pentru profesori în noua lege a salarizării
Noua grila prevazuta de legea salarizarii ar putea fi aplicata in educație incepand cu 1 septembrie 2027 și ar urma sa a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu