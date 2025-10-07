Tehnologia tâmpește!

Mai multe studii recente îmi confirmă bănuiala: omenirea se tâmpește. Scade IQ-ul, se prăbușește dramatic capacitatea de gândire critică, despre cultura generală mai bine nici nu vorbim. Studenții unor universități de elită sunt analfabeți funcțional, după cum mărturisesc, îngroziți, profesorii lor. Nu câțiva, ci majoritatea. Cunosc literele, desigur, dar nu sunt capabili să înțeleagă texte mai complexe, pentru că nu au deprinderea lecturii. Nu au capacitate de concentrare și vocabularul le este rudimentar.

Declinul cognitiv nu se limitează, însă, la generațiile tinere. Afectează toate straturile societății. Cauza: lumea nu mai citește. Cultura cuvântului tipărit moare. Și, o dată cu ea, se erodează bazele civilizației moderne: gândirea logică, rațiunea obiectivă, argumentația complexă, informația structurată. Ne întoarcem, precipitat, la o civilizație «orală», guvernată de haos, emoții, superstiții, misticism.

De data asta, nenorocirea nu ne vine de la vreo ideologie, ci de la tehnologie. Nici Putin, nici Trump, nici Xi Jinping nu au avut vreodată puterea să facă atâta rău speciei umane. «Dușmanul» e chiar lângă noi, mic și simpatic: telefonul inteligent. Potrivit statisticilor, un om obișnuit petrece în medie 7 ore pe zi cu ochii într-un ecran. Pentru generația Z, media este de 9 ore. Studenții de azi vor petrece 25 de ani din viața lor trează holbându-se la telefon, arată un articol recent din Times.

Dacă în trecut tehnologiile de divertisment, precum cinematograful sau televiziunea, își propuneau să capteze atenția publicului pentru o perioadă limitată, smartphone-ul ne acaparează întreaga viață. «Telefoanele sunt concepute pentru a crea dependență, reținând atenția utilizatorilor prin notificări inutile, videoclipuri lipsite de sens și provocări virale pe rețelele de socializare.

Epidemia de anxietate, depresie și lipsă de scop care îi afectează pe tinerii din secolul XXI este adesea asociată cu izolarea și cu comparația socială negativă favorizate de smartphone-uri. Este, de asemenea, un produs direct al lipsei de sens, al fragmentării și al superficialității culturii ecranului, care este total incapabilă să răspundă nevoilor umane fundamentale.» - explică James Marriott, în «The dawn of the post-literate society and the end of civilisation».

Miruna Munteanu