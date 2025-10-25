Totalitarismul se instalează treptat

Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da acces DSU, adică lui Arafat, la orice cameră publică de supraveghere, oricând, dacă Arafat consideră că e vorba despre un pericol ce trebuie prevenit.

În Parlamentul European este depus un proiect, care probabil va fi votat în noiembrie, și care permite Comisiei Europene decriptarea și accesul la orice conversație online (Chat Control 2.0) pentru a verifica majoratul digital al utilizatorului. Pentru că, în curând, toți vom fi obligați să avem "identitate digitală" și telefon mobil, represiunea totalitară va deveni individualizată și concretă, printr-o simplă setare de algoritmi, fără ordin judecătoresc, fără motivare, doar pe baza interpretării discreționare a unui birocrat ce face analize statistice în biroul său confortabil din Bruxelles.

Nu e nicio teorie a conspirației, e fapt real și extrem de grav: premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a dispus ca nimeni să nu mai poată lucra legal în Marea Britanii fără a avea identitate digitală. Poți decide, ca lucrător român în UK, să nu deții un smartphone, ca să nu fii permanent spionat, dar vei plăti 85 de lire sterline de fiecare dară când vei vrea să îți probezi identitatea prin mijloace clasice. Treaba asta a funcționat și în perioada plandemiei, când puteai decide să nu te vaccinezi, dar plăteai de fiecare dată un test RT - PCR, valabil 24 de ore... Va funcționa și acum, căci există idioți utili ai sistemului, care aplaudă cu ovații minunăția: ca să poți să probezi că exiști și fizic, iar nu numai digital, tre' să plătești. Taxă pe existența fizică... Oricum, "modelul" Starmer există deja în Australia și Canada și va fi rapid importat în UE.

Notă: în România, ca să poți circula liber, trebuie să obții o carte de identitate digitală, biometrică. Cu o carte de identitate simplă, care costă, nu poți circula decât limitat, în granițele naționale (pasul doi - vei circula doar în perimetrul de 15 minute de mers pe jos al cartierului tău). Va funcționa și această sculă totalitară, pentru că nimeni nu a protestat judiciar, colectiv, și nici în stradă. Totalitarismul se instalează treptat, cu fiecare renunțare sau cedare, inclusiv pe motivul că justiția e lentă, scumpă și coruptă.

Gheorghe Piperea