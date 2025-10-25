Totalitarismul se instalează treptat
Postat la: 25.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da acces DSU, adică lui Arafat, la orice cameră publică de supraveghere, oricând, dacă Arafat consideră că e vorba despre un pericol ce trebuie prevenit.
În Parlamentul European este depus un proiect, care probabil va fi votat în noiembrie, și care permite Comisiei Europene decriptarea și accesul la orice conversație online (Chat Control 2.0) pentru a verifica majoratul digital al utilizatorului. Pentru că, în curând, toți vom fi obligați să avem "identitate digitală" și telefon mobil, represiunea totalitară va deveni individualizată și concretă, printr-o simplă setare de algoritmi, fără ordin judecătoresc, fără motivare, doar pe baza interpretării discreționare a unui birocrat ce face analize statistice în biroul său confortabil din Bruxelles.
Nu e nicio teorie a conspirației, e fapt real și extrem de grav: premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a dispus ca nimeni să nu mai poată lucra legal în Marea Britanii fără a avea identitate digitală. Poți decide, ca lucrător român în UK, să nu deții un smartphone, ca să nu fii permanent spionat, dar vei plăti 85 de lire sterline de fiecare dară când vei vrea să îți probezi identitatea prin mijloace clasice. Treaba asta a funcționat și în perioada plandemiei, când puteai decide să nu te vaccinezi, dar plăteai de fiecare dată un test RT - PCR, valabil 24 de ore... Va funcționa și acum, căci există idioți utili ai sistemului, care aplaudă cu ovații minunăția: ca să poți să probezi că exiști și fizic, iar nu numai digital, tre' să plătești. Taxă pe existența fizică... Oricum, "modelul" Starmer există deja în Australia și Canada și va fi rapid importat în UE.
Notă: în România, ca să poți circula liber, trebuie să obții o carte de identitate digitală, biometrică. Cu o carte de identitate simplă, care costă, nu poți circula decât limitat, în granițele naționale (pasul doi - vei circula doar în perimetrul de 15 minute de mers pe jos al cartierului tău). Va funcționa și această sculă totalitară, pentru că nimeni nu a protestat judiciar, colectiv, și nici în stradă. Totalitarismul se instalează treptat, cu fiecare renunțare sau cedare, inclusiv pe motivul că justiția e lentă, scumpă și coruptă.
Gheorghe Piperea
-
România, țara în care sare se extrage cu Excelul. Noii „profesioniști" de la Salrom - trei povești fără pic de halit
În Romania, competența e o noțiune elastica. Uneori se intinde pana la absurd, alteori se dizolva complet in soluț ...
-
Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care planuiau acțiuni de sabotaj pe teritoru ...
-
Ce arme exportăm în Ucraina
Romania nu a depașit nivelul de secretomanie din martie 2023. Cand jurnalistul Stephen Sackur de la BBC il intreba pe mi ...
-
Principalii sfatuitori ai presedintelui
In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori co ...
-
Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!
Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproa ...
-
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este un cutremur geopolitic. Și epicentrul e Viktor Orbán
Ungaria, o țara mica, joaca la masa celor mari. Orbán se pozeaza cu liderii celor mai puternice armate din lume. ...
-
Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Marturisesc faptul ca, deși m-a bucurat enorm și am apreciat in mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și J ...
-
Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
În momentul actual, nicio țara vecina - sau de pe mapamond - nu afișeaza o atitudine belicoasa fața de țara noastr ...
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
-
Mache Dobrogea Great Again!
Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminatorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. Dupa ce l-a ...
-
Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Exista foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor exista ...
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
-
Tragedia morală a României: Credem în Dumnezeu, dar ne doare țara!
Sambata, 4 noiembrie. Romanii s-au rugat. La București, oamenii au ingenuncheat. Nu frica, nu forța, ci o speranța dispe ...
-
Cine nu are o armată capabilă, riscă să nu mai aibă nici stat!
Romania ar vrea sa dea vreo 7 miliarde de dolari pe tancuri Abrams. Cam 216. Ideea e in faza de solicitare fara un terme ...
-
Florian Pittis ar fi facut 82 de ani. Scrisoarea-testament a celebrului actor
Va salut! Ma numesc Florian Pittiș și va anunt ca am cancer la prostata. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de c ...
-
România sub asediu. Ordonanța 52 blochează cultura și lovește în identitatea noastră națională!
Cultura nu este doar despre arta. Este despre igiena, educație, civilizație - despre tot ce ne ține intregi: minte, trup ...
-
NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ
Sorosismul, ca politica, și repercusiunile sale sunt puse azi in discuție, nu doar in Romania. De aceea, a devenit oport ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu