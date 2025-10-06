Tragedia morală a României: Credem în Dumnezeu, dar ne doare țara!
Sâmbătă, 4 noiembrie. Românii s-au rugat. La București, oamenii au îngenuncheat. Nu frica, nu forța, ci o speranță disperată i-a adus pe oameni în situația asta, rugându-se lui Dumnezeu pentru binele acestei țări.
A fost un gest simplu, dar tulburător — o rugăciune colectivă care a spus tot ceea ce politica, economia și presa nu mai reușesc să spună: ne doare țara! Și, poate că tocmai de aceea a fost atât de sincer: pentru prima oară după mult timp, durerea noastră n-a mai avut portavoce, ci genunchi lipiți de asfaltul rece.
A fost un gest de o sinceritate cutremurătoare, dar și un paradox: cum îl poți iubi pe Dumnezeu, pe care nu-L vezi, și totuși să-l urăști pe om, pe care îl vezi?
Paradoxul rugăciunii și falimentul orizontal
Din punct de vedere psihologic, rugăciunea publică este un strigăt de ajutor colectiv, rostit nu cu vocea, ci cu sufletul. E semnul unei crize de încredere care a depășit orice altă formă de eșec: nu mai credem în instituții, în justiție, în sistem — și, uneori, nici în noi. Iar, când un popor ajunge să se roage în stradă, nu o face din extaz religios, ci din neputința de a mai găsi un om care să-l asculte.
A apela astfel la transcendență înseamnă, adesea, a recunoaște că mecanismele umane au eșuat, însă tragedia morală a României nu e o problemă de credință verticală — relația cu Dumnezeu e intactă. Ceea ce s-a prăbușit e credința orizontală: în cel de lângă tine, în aproape, în comunitate.
Și din toată această poveste, nu Dumnezeu lipsește din ecuație, ci încrederea dintre oameni. La rândul ei, filozofia ne amintește că o societate sănătoasă se sprijină pe încredere reciprocă, pe ideea că omul e un scop în sine, nu un mijloc. Dar noi am ajuns să ne privim unii pe alții cu teamă: ca pe potențiali dușmani, profitori, vinovați în avans. Și atunci, inevitabil, ne-am pierdut pământul de sub picioare. Ne-am pierdut orizontul. Și, odată cu el, sensul umanității noastre.
„Infernul sunt ceilalți”, spunea Jean-Paul Sartre și, deși a fost scris din perspectivă existențialistă, citatul lui Sartre descrie perfect starea noastră: relațiile dintre români au devenit un infern al suspiciunii, al invidiei și al fricii de celălalt.
Fapta contrazice credința
Suntem un popor care se declară creștin, dar trăiește cu amnezie morală. În biserici ne îndoim genunchii cu evlavie, iar în lume ne călcăm aproapele fără remușcare. Ne rugăm cu glasuri tremurate şi apoi mințim cu seninătate; ne facem semnul crucii și, la primul colț, ne înjurăm; ne cerem iertare cu solemnitate, dar continuăm să furăm, să bârfim și să profităm — zi de zi, cu aceeași ușurință. Ne spovedim uneori și păcătuim mereu. Ne proclamăm buni și drepti, dar trăim după logica convenienței și a profitului.
Ne-am obișnuit să cerem iertare fără să ne schimbăm.
Și asta - să ceri mântuire păstrând același obicei de a răni - este, poate, cea mai mare blasfemie: o credință care devine oglindă strâmbă a propriei noastre ipocrizii.
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: „Nu știu dacă nu și-ar închipui că nu există dușmani mai mari ai lui Hristos decât noi, atunci când viața noastră contrazice credința pe care o mărturisim.”
Aceasta nu e doar oglinda noastră - e radiografia unei credințe care și-a pierdut chipul. Aici se vede adevărul nostru: ne închinăm frumos, dar trăim urât.
Ne închinăm la Hristos duminica și ne ignorăm aproapele luni. Îl iubim pe Dumnezeu în biserică, dar ne purtăm ca și cum El n-ar mai exista în afara ei, iar credința care nu se traduce în bunătate devine ipocrizie, iar rugăciunea care nu se transformă în faptă nu mai e credință, ci zgomot gol. E nimic. E degeaba.
Psihologia unui popor în genunchi
Ceea ce s-a întâmplat sâmbătă, 4 noiembrie, nu a fost o demonstrație. A fost mai degrabă o descărcare de conștiință colectivă, un moment în care oamenii nu au mai cerut nimic concret, ci doar ca cineva, undeva, să-i asculte. A fost o tăcere grea, dar plină de sens - o formă de rugăciune prin care o națiune și-a recunoscut neputința, nu din lipsă de credință, ci din oboseala minciunii acumulate și a promisiunilor trădate.E rezultatul anilor în care am tot sperat, am tot așteptat, am acceptat și am îmbrățișat tot ce nu ne-a făcut bine și am învățat, fără să vrem, că nu mai merită să crezi în oameni. Însă, așa cum Dumnezeu le aranjază pe toate, nici rugăciunea nu e refugiu. E început.
Sfântul Isaac Sirul ne amintește: „Primește lacrimile mele, Doamne, dar cu pătimirile Tale vindecă patimile mele.”
Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu nu ne cere să rămânem în genunchi. Ne cere să ne ridicăm curați. Să transformăm lacrima în faptă, smerenia în demnitate și tăcerea în curaj pentru că rugăciunea adevărată, acum, în zilele pe care le trăim, nu mai e doar un adăpost, ci o chemare la trezire. Rugăciunile în genunchi au fost doar jumătate din drum. Cealaltă jumătate începe când ne ridicăm și hotărâm să trăim ca niște oameni care cred cu adevărat în ceea ce se roagă.
Ce e de făcut?
- Psihologic: să înlocuim cinismul cu vulnerabilitatea curajoasă. Să riscăm să credem în celălalt, să reconstruim comunitatea și să nu mai acceptăm minciuna ca monedă de schimb.
- Filozofic: să înțelegem că binele României nu vine dintr-un miracol, ci dintr-o etică a responsabilității. Nimeni nu va veni să ne salveze. Suntem propriii noștri mesia civici.
- Ecleziastic: să transformăm rugăciunea în faptă. Adevărata credință nu se măsoară în mătănii, ci în refuzul de a fi corupt atunci când poți profita.
Vrei ca România să se ridice?
Atunci ridică-te de la rugăciune și începe să construiești încredere. Muncește. Dorește-ți să evoluezi, nu să rămâi prost, pentru ca alții să te manipuleze! Să te folosească, ca și când ai fi o marfă de schimb!
Apocalipsa noastră nu e de foc, ci de nepăsare. Apocalipsa modernă nu e sfârșitul lumii, ci sfârșitul iubirii dintre oameni. Nu e prăbușirea cerului, ci a conștiinței. Și atunci, ne mirăm de ce nu primim răspunsuri. Ne rugăm la cer, dar iadul ni-l facem singuri. Și tot noi putem, dacă vrem, să facem din el lumină.
Simona Tănăsescu
