Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...

In acest moment Macron are doua optiuni:

(1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incepe imediat procedura de destituire a lui

(2) demisia, urmata de alegeri ce vor fi castigate de Bardella omul lui Le Pen

Deci doua variante, acelasi rezultat.

Odata cu Macron si disparitia lui se vor produce urmatoarele consecinte:

- Ursula pierde puterea si dispare

- Merz si Germania nu vor putea sustine singuri razboiul, Franta este singura putere nucleara din Europa, asa ca Zelensky trebuie sa capituleze (de aia Arestovici zicea ca este gata sa mearga la Moscova pentru capitulare)

- Trump devine seful absolut in Europa, conform planului

- Incepe dezintegrarea UE; la un deficit public de 3,3 trilioane euro, doar printr-o politica dura protectionista vamal Franta se mai poate salva economic, adica au nevoie de Frexit, incompatibil cu obligatiile financiare catre UE

- odată plecat Macron, serviciile secrete franceze vor fi presate de Trump si CIA sa povesteasca cu documente cum s-a dat lovitura de stat din Romania, dar si alegerile din Moldova..

- sclavii lui Macron de la Bucuresti, Bolo si Niku raman in aer, fara sprijin, si singura varianta ramasa va fi demisia, intai Bolojan si apoi Niku..

Iulian Urban