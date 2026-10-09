Următorul guvern va fi unul de sacrificiu, indiferent cine i-ar fi prim-ministru

Toate partidele parlamentare o știu. Avem criză energetică, un război la graniță și o economie șubredă într-un context internațional volatil. Trăim din împrumuturi și creditorii ne privesc cu suspiciune crescândă. Vine iarna și facturile vor exploda.

Nimeni nu poate evita austeritatea și, implicit, adâncirea nemulțumirilor populației. O știe și Grindeanu, chiar dacă, acum, continuă să promită, iresponsabil, măriri de pensii și salarii. Nu, nu cred o secundă că își dorește să fie următorul premier. Ar fi sinucidere politică și nu e chiar atât de prost încât să nu-și dea seama de asta. Nici AUR nu are interes să intre acum la guvernare, darămite să se alieze pe față cu PSD. Raționamentul e valabil pentru toate partidele. Cine ar da premierul și-ar asuma un decont electoral uriaș. Austeritatea e inevitabilă și nu va fi nici măcar îndulcită prin mari reforme structurale. Ele nu sunt posibile în actuala realitate parlamentară, după cum a constatat pe pielea lui Ilie Bolojan.

Cu alte cuvinte, viitorul guvern este condamnat să fie «slab», obligat la negocieri și compromisuri, mereu la cheremul unei majorități de strânsură. Nu din vina premierului, nu din vina președintelui, din vina compoziției Legislativului. Și, totuși, avem nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, care să poată face mult așteptatele rectificări bugetare, fără de care multe ministere riscă să intre în colaps. Trebuie, de asemenea, construit bugetul pe 2027. Castingul pentru poziția de premier nu mai poate fi prelungit fără costuri catastrofale pentru populație. Costuri pe care le vor deconta, implicit, partidele.

Pentru acest context specific, Luca Niculescu mi se pare alegerea optimă. În primul rând pentru că este primul dintre nominalizații președinției care are o șansă reală să adune voturie necesare învestirii. Nu e omul unui partid și nu a antagonizat ireconciliabil pe nimeni. Și-a demonstrat talentul de diplomat și de negociator. Ar fi el marele reformator al statului român? Desigur că nu. Nimeni nu ar putea, în actuala configurație parlamentară. Rolul lui ar fi doar să ne treacă iarna, cu traume și sechele minime.

Miruna Munteanu