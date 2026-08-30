Părintele Elpidie Vaianakis: Despre venirea Antihristului și ce spun Sfinții Părinți că se va întâmpla în continuare

Instalarea sau venirea lui Antihrist este descrisă în eschatologia creştină (în special cea ortodoxă, bazată pe scrierile Sfinților Părinți și tâlcuirile biblice) ca un proces divizat în trei etape sau perioade principale.

1. Perioada întâi: Nașterea și ascunderea

Crescut în ascuns: Antihristul se va naște dintr-o femeie păcătoasă, iar primii ani ai vieții și formării sale vor trece pe neștiute, fără ca lumea să bănuiască cine este.

Pregătirea subtilă: Va crește în taină, iar influența lui va fi patronată de forțe oculte sau societăți secrete care pregătesc terenul pentru venirea lui la putere.

2. Perioada a doua: Arătarea ca „învăţător" şi salvator al lumii

Context de criză: Apariția sa publică se va produce, cel mai probabil, pe fondul unei crize globale majore sau al unui război mondial devastator, când umanitatea va fi disperată și oarbă duhovnicește.

Rolul de binefăcător: Se va arăta în lume dându-se drept un mare lider, un geniu politic, social sau un „prooroc" mincinos. Va impresiona prin blândețe falsă, înțelepciune, iubire pretinsă față de săraci și soluții pacifiste pentru refacerea unei lumi dărâmate.

3. Perioada a treia: Preluarea puterii totale şi prigoana

Guvernarea mondială: Odată ce planurile lui sunt acceptate de majoritatea națiunilor obosite de războaie, el va prelua controlul politic global, sprijinit de o coaliție de zece regi (lideri ai lumii).

Arătarea ca dumnezeu fals: După ce își consolidează puterea absolută (devenită dictatură mondială), se va înfățișa pe sine ca fiind Dumnezeu în Templul din Ierusalim, cerând închinare universală.

Durata scurtă: Această domnie tiranică și deschis antihristică va dura trei ani și jumătate (1.260 de zile), perioadă în care vor avea loc mari prigoane, scurtate însă de Dumnezeu de dragul celor aleși, înainte de a fi nimicit la a Doua Venire a lui Hristos.

■„Antihrist vrea să devină conducătorul mondial, dar Dumnezeu nu îl va lăsa încă, vă intarzia acest lucru. Dar de furie, acesta va crea distrugeri la nivel mondial, va crea boli făcute de el însuși ca voi să luați medicamentele (pastile, vaccinuri) propuse de el care vă vor schimba ADN-ul.

■ Al doilea lucru pe care îl va face, va fi distrugerea agriculturii, va fi foamete produsa de el, ca să mâncați alimentele otrăvite propuse de Antihrist. Se va folosi de cea mai înaltă tehnologie pentru otrăvi alimentele, aerul, trupul vostru, dar dacă vă veți spovedi, împărtăși, bea agheasmă și veți face semnul crucii peste tot ce veți mânca și bea Dumnezeu va anula otrava din acestea, așa cum martirii în vechime făceau cruce peste ce era otrăvit și nu li se întâmpla nimic.

■ A treia metodă, va fi distrugerea economică a tuturor statelor. Vor fi luate casele celor care le-au luat cu împrumut, vor crește prețurile la toate cele necesare traiului zilnic.

■ A patra metodă, va fi lipsa energiei electrice, a gazului, a petrolului, a apei. Mașinile vor fi aliniate în fața casei fără a putea fi folosite. Apele, o parte vor fi otrăvite, o parte vor seca. Dumnezeu îngăduie lipsa apei pentru ca noi nu știm să mulțumim pentru mâncarea care o primim, pentru apă, toate ni separ că ni se cuvin de la sine. Dar nu este așa. Apoi va veni războiul.

■ A cincea fază. Vor fi folosite frecvențe (tehnologia 5G) de către Antihrist ca să cedăm. Dar cel care îl va iubi puternic pe Dumnezeu și pe aproapele, și s-a demonstrat prin știință că neuronii oamenilor care iubesc puternic nu pot fi controlați sau influențați din exterior.

■ Spovediți-vă și împărtășiți-vă cât mai des! Agheasma va înlătura boala din corpul vostru. Rugăciunea oamenilor ajunsă la Dumnezeu va face ca razele Sfântului Duh să vină în sufletele noastre și în trupuri." Credință și Nădejde

Părintele Elpidie Vaianakis