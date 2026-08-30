Economia mondială va depăși 150 de trilioane de dolari în 2030, cu SUA, China și Germania în top 3

Economia mondială este estimată să depășească 150 de trilioane de dolari până în 2030, o parte importantă a creșterii urmând să fie generată piețele emergente din Asia, potrivit unei analize publicate de Visual Capitalist, o platformă specializată în analiza și vizualizarea datelor economice, scrie Economedia.

Cele mai mari trei economii naționale în 2030 sunt estimate să fie aceleași ca în 2026. Statele Unite vor ocupa primul loc, cu un PIB de 37,7 trilioane de dolari, urmate de China, cu 26 de trilioane de dolari, și Germania, cu 6,2 trilioane de dolari.

Împreună, cele trei economii ar urma să adauge peste 10 trilioane de dolari la Produsul Intern Brut (PIB) global între 2026 și 2030, cea mai mare contribuție urmând să vină din partea Chinei.

Competiția pentru locul al treilea în clasamentul mondial este extrem de strânsă. Se estimează că Germania va ajunge la un PIB de 6,178 trilioane de dolari în 2030, față de 6,173 trilioane de dolari - India, diferența fiind de doar 5 miliarde de dolari.

India ar putea depăși în curând Germania în ceea ce privește PIB-ul nominal, dacă actualele traiectorii de creștere se mențin. Clasamentul arată însă foarte diferit atunci când economiile sunt ajustate în funcție de paritatea puterii de cumpărare (PPC), situație în care economia Indiei este deja de aproximativ trei ori mai mare decât cea a Germaniei.