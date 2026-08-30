Germania și Marea Britanie se pregătesc tot mai deschis pentru un război cu Rusia ca să reseteze economia occidental-europeană

Se vede din ce în ce mai clar din ceea ce se întâmplă în politica din Europa că Germania și Marea Britanie se pregătesc tot mai deschis pentru un posibil război cu Rusia. Iar asta pentru că economiile celor două țări care conduceau bătrânul continent se prăbușesc vizibil. În spațiul public se vântură termene precum 2029–2030.

Aceste date, spun analistii, au și un rol psihologic: pregătesc populația pentru ideea că un război major nu mai este de neconceput, ci devine ceva pentru care societatea trebuie să accepte înarmare, cheltuieli, sacrificii și, eventual, decizii mult mai dure. Germania spune că Rusia ar putea avea până în 2029 capacitatea de a ataca NATO. Marea Britanie vorbește despre un risc similar în jurul lui 2030.

O să apară tot mai des, însă, argumentul că nu trebuie așteptat acel termen. O să ni se explice că, dacă Rusia devine mai puternică, trebuie „oprită” înainte. Pentru că istoria exact asta ne arată: când un stat ajunge să creadă că adversarul lui devine prea puternic, apare tentația confruntării înainte ca balanța să se schimbe definitiv.

Numai că există o problemă uriașă: Europa nu este pregătită nici acum pentru un război lung și de mare intensitate cu Rusia. De asta vedem reînarmare accelerată, fabrici de muniție extinse, investiții în drone, rachete, apărare antiaeriană și bugete militare împinse tot mai sus. Cu alte cuvinte: se cumpără timp.

Și noi am mai văzut filmul ăsta. Minsk a fost prezentat ani întregi drept proces de pace. Mai târziu, Angela Merkel a recunoscut că acel timp a permis Ucrainei să se întărească. La Istanbul, în 2022, au existat negocieri reale între Rusia și Ucraina. Nu era un tratat final, dar discuțiile existau. După aceea, războiul a continuat, iar Ucraina a fost înarmată masiv. Pentru că de prea multe ori „pacea” a însemnat și timp pentru înarmare. Iar acum avem iar un termen: 2029.

Europa începe să intre într-o logică pe care eu o numesc, între ghilimele, o posibilă „nazificare” a discursului: inamic existențial, militarizare, sacrificii, populație pregătită psihologic pentru război și ideea că adversarul trebuie oprit înainte să devină prea puternic.

Germania a atacat Uniunea Sovietică în 1941 convinsă că războiul va fi rapid. Nu a fost. A subestimat adversarul, a intrat într-un război de uzură pentru care nu era pregătită și știm cu toții cum s-a terminat. Iar ceea ce mă sperie este că Europa riscă să repete aceeași eroare strategică: să intre prea devreme într-un război tocmai din frica faptului că, mai târziu, va fi și mai slabă.

Ani întregi s-a sperat probabil că Ucraina va uza Rusia suficient de mult încât Occidentul să nu trebuiască să meargă mai departe. Dar asta nu pare să fi produs rezultatul dorit. Și acum Occidentul are o problemă uriașă: e foarte greu să dea înapoi. S-au cheltuit sute de miliarde. S-au făcut promisiuni. S-au rupt relații economice. S-au crescut bugete militare. S-a construit toată politica europeană în jurul ideii că Rusia trebuie slăbită.

Dacă se opresc acum, trebuie să explice pentru ce a fost totul. Dacă merg înainte, riscă escaladarea directă. Asta este capcana. Iar în paralel, SUA cer Europei să preia tot mai mult din propria apărare. Adică Europa se înarmează, Rusia se înarmează, americanii se retrag treptat din rolul de garant absolut, iar liderii europeni ne dau deja și anul critic: 2029.

Dacă în următorii ani începem să auzim tot mai des formule precum „fereastra se închide”, „trebuie să acționăm înainte”, „nu mai putem aștepta” sau „Rusia trebuie oprită până în 2029”, atunci să ne amintim că pregătirea psihologică a început cu mult înainte.

De aceea, întrebarea nu e: „Va ataca Rusia NATO după 2029?”, ci: „Cât timp va trece până când cineva va începe să ne explice că NATO trebuie să acționeze înainte de 2029?”

Remus Curt