"Zona 51" a Beijingului: China își extinde masiv baza secretă de testare aeriană - imagine din satelit

China accelerează construcțiile la o bază aeriană secretă din Xinjiang, aflată lângă poligonul nuclear Lop Nur. Imaginile din satelit arată hangare uriașe și infrastructură de combustibil, semne că baza s-ar putea pregăti pentru testarea unor aeronave de mari dimensiuni, printre care se numără posibil și așteptatul bombardier invizibil pe radar H-20.

China continuă extinderea rapidă a unei baze aeriene secrete din nord-vestul țării, adesea comparată cu poligonul american de la Area 51. Instalația, folosită pentru testarea unor platforme experimentale și a avioanelor de luptă de nouă generație, dispune de una dintre cele mai lungi piste din lume, de aproape 5.000 de metri. Dintr-un aerodrom modest și izolat, baza s-a transformat, în ultimii ani, într-un centru tot mai amplu de testare al Armatei Populare de Eliberare (PLA), iar ritmul construcțiilor nu doar că nu dă semne de încetinire, ci se accelerează.

Imagini din satelit realizate de compania Planet Labs la 27 august 2026 arată amploarea lucrărilor cu un nivel ridicat de detaliu.

Baza se află în apropierea celebrului poligon nuclear Lop Nur, în regiunea autonomă Xinjiang, unde China și-a testat prima bombă nucleară, în cadrul „Proiectului 596", din 1964, devenind astfel a cincea putere nucleară a lumii.

Anul trecut, publicația americană TWZ a identificat pentru prima dată la această bază ambele modele de avioane de vânătoare stealth de generația a șasea ale Chinei - J-36 și J-XDS -, aflate la mare distanță de uzinele producătoare, Chengdu și Shenyang. Înainte de a găzdui dezvoltarea unor tehnologii avansate de luptă aeriană, baza a fost legată de programe militare spațiale, inclusiv testarea unor avioane spațiale reutilizabile, încă din 2020. La acel moment, baza se rezuma la o pistă de aproximativ cinci kilometri, un hangar mic și câteva vehicule.

În 2023, platforma principală a fost extinsă considerabil și a fost adăugat un hangar de mari dimensiuni. În 2025, au apărut noi hangare pe ambele laturi ale rampei principale, aparent concepute pentru aeronave tactice cu aripă fixă. La scurt timp după finalizarea acestor facilități, au fost reperate cele două avioane de generația a șasea. Ritmul lucrărilor a crescut din mai 2025 și nu a mai scăzut de atunci.

De la începutul anului, mai multe zone-cheie ale bazei au fost reconfigurate. La capătul sudic al pistei, se lucrează intens la o extensie a căii de rulare pentru aeronave, paralelă cu pista, care o va conecta la platforma centrală și la hangarul principa. Această rută, aproape finalizată, va permite mai multor aeronave să se deplaseze fără a fi nevoite să circule în sens invers pe pistă, o problemă majoră pentru operațiuni la ritm ridicat.

Hangarele sunt suficient de mari pentru a găzdui orice aeronavă tactică sau strategică aflată în prezent în dotarea PLA. Pentru comparație, singurul bombardier strategic aflat în serviciu activ al Chinei, Xi'an H-6, are o anvergură de aproximativ 33 de metri. Însă aceste noi facilități nu par gândite pentru aeronavele deja operaționale, ci pentru o categorie distinctă de aparate, unele aflate deja în teste, altele urmând să fie dezvoltate.

Două drone stealth de tip „aripă zburătoare" se află în teste de zbor

Proporțiile late ale hangarelor sunt similare celor construite la o altă bază secretă chineză din Xinjiang, cea de lângă Malan, axată în principal pe drone. Extinderea are loc în timp ce două drone stealth de tip „aripă zburătoare" se află în teste de zbor, iar lumea așteaptă apariția bombardierului stealth H-20, care nu a fost încă prezentat public. Nu se știe unde va fi testat H-20, însă Lop Nur ar fi o locație potrivită, dată fiind sensibilitatea programului,iar noile hangare ar putea fi construite tocmai în perspectiva sosirii sale. De altfel, spre deosebire de baza de la Malan, instalația de la Lop Nur pare orientată spre aeronave cu echipaj uman, nu spre drone, ceea ce ar face plauzibilă testarea parțială a H-20 aici. Totuși, deocamdată este doar o ipoteză.

Construcțiile continuă și în spatele platformei centrale, unde mai multe clădiri aflate în lucru anul trecut au fost finalizate. A apărut și un grup de containere prefabricate, dispuse ordonat, destinate probabil depozitării sau cazării personalului suplimentar necesar pentru accelerarea lucrărilor. În alte zone din apropiere au început excavații și lucrări de construcție aflate încă în fază incipientă, al căror scop rămâne necunoscut. Mai spre est, la marginea bazei, a fost construită recent o stație de betoane, cu bazine pentru apa reziduală și zone separate de depozitare a agregatelor.

Este în desfășurare și nivelarea terenului pentru o altă cale de rulare pentru aeronave, care va lega platforma centrală de partea nordică a pistei principale; imaginile recente arată că a început deja turnarea betonului. Dacă va fi acoperită cu un adăpost, ar putea servi și drept zonă de „ascundere rapidă" pentru a feri aparatele sensibile de supravegherea prin satelit. În apropiere este în lucru și o extindere a platformei, cu cel puțin două hangare mari, de data aceasta cu proporții mai clasice decât cele patru de pe rampa sudică.

Baza capătă un rol tot mai important în ecosistemul chinez de dezvoltare aerospațială avansată, iar relevanța sa va crește pe măsură ce se extinde pentru a găzdui aeronave tot mai mari. Adăugarea acestor hangare sugerează că programe militare majore urmează să fie mutate acolo, cel puțin parțial, pentru teste extinse. Noile hangare din sud, în special, indică faptul că PLA se așteaptă să testeze, în viitorul apropiat, aeronave cu anverguri mult mai mari decât cele actuale.