Ajutată de SUA si UK, Ucraina atacă infrastructura energetică rusă într-un ritm și cu o brutalitate fără precedent

Războiul dintre Kiev și Moscova a intrat într-o fază de o brutalitate aeriană fără precedent, după ce forțele ucrainene au declanșat o campanie masivă de atacuri cu drone care a îngenuncheat infrastructura energetică a Rusiei. O analiză devastatoare a datelor Financial Times (FT) arată că raidurile chirurgicale orchestrate de armata lui Volodimir Zelenski au aruncat Federația Rusă în cea mai gravă și mai profundă criză a combustibililor din ultimele decenii, spulberând mitul securității interne promovat de Kremlin.

Conform datelor oficiale furnizate de Rochan Consulting, un grup analitic polonez specializat în monitorizarea conflictului, eficiența tactică a Kievului a atins un record lunar istoric în luna mai, când nu mai puțin de 16 rafinării rusești de importanță strategică au fost lovite cu succes. Bilanțul general din 2026 este pur și simplu catastrofal pentru Moscova: de la începutul anului, rafinăriile rusești au fost pulverizate sau avariate de cel puțin 194 de ori, ceea ce reprezintă o creștere fulminantă, de 11 ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Kievul și Moscova au lansat un volum record de atacuri cu drone și rachete în acest an, în contextul în care războiul la distanță dintre cele două țări s-a intensificat la cel mai înalt nivel de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022. Ministerul rus al Apărării declară că interceptează marea vastitate a dronelor de atac ucrainene care se apropie. Cu toate acestea, creșterea semnificativă a frecvenței și cantității de proiectile a dus la un număr tot mai mare de lovituri asupra instalațiilor energetice strategice, arată datele privind atacurile și interceptările.

Campania privind infrastructura energetică rusească a adus războiul lui Vladimir Putin mai aproape de casă ca niciodată și a forțat mai mult de jumătate din regiunile țării să impună limite stricte asupra vânzărilor de combustibil, în timp ce locuitorii au stat la coadă ore întregi la benzinării. Printre alte atacuri, în iunie, Ucraina a lovit de mai multe ori singura rafinărie de petrol din Moscova, declanșând incendii uriașe care au trimis nori de fum deasupra capitalei, care nu a fost cruțată de penuria de benzină.

Tehnologia ucraineană și sprijinul din umbră al SUA și Marea Britanie

Analiștii atribuie succesul tot mai mare al campaniei cu drone din Ucraina capacității sale de a crește semnificativ producția, precum și îmbunătățirii managementului. Asistența serviciilor secrete americane a jucat, de asemenea, un rol, ajutând Kievul să traseze cele mai bune rute pentru dronele sale și contribuind la ocolirea apărării aeriene, au declarat oficiali ucraineni de rang înalt pentru FT.

Opinia experților: „Ucraina a avut o descoperire tehnologică care i-a permis să producă mai multe drone cu rază lungă de acțiune și să crească producția de masă generală", a declarat Stefan Meister, șeful programului Eurasia din cadrul Consiliului German pentru Relații Externe.

Presiune uriașă pe antiaeriana rusă: peste 60.000 de drone în 6 luni

Cifrele oficiale publicate de Ministerul rus al Apărării arată că cel puțin 63.933 de drone ale Kievului au fost interceptate deasupra Rusiei și a teritoriilor ucrainene ocupate în primele șase luni ale anului 2026.

Jumătate din totalul interceptărilor revendicate au avut loc în ultimele două luni, când Rusia a raportat doborârea a 14.195 de drone în mai și a 17.832 în iunie. Prin comparație, totalurile lunare pentru ianuarie și februarie nu au depășit 6.000, conform datelor.

Constatările sugerează că intensificarea campaniei aeriene a Kievului pune apărarea aeriană a Rusiei sub o presiune fără precedent, îngreunând apărarea Moscovei a resurselor energetice și militare critice care susțin mașina sa de război.

„Eroarea strategică fatală" a lui Vladimir Putin

Atacurile ucrainene au distrus, de asemenea, iluzia întreținută cu grijă de Kremlin că viața normală în Rusia a continuat în timpul războiului, a declarat Ruslan Puhov, directorul Centrului pentru Analiza Strategiilor și Tehnologiilor, un think-tank de apărare din Moscova.

„La nivel fundamental, putem vedea că Putin a făcut o altă eroare strategică fatală în acest război, crezând, dintr-un anumit motiv, că timpul este doar de partea lui. Nu a putut face Ucraina să capituleze, dar le-a dat suficient timp pentru a dezvoltă producția în masă a «atacurilor la mare adâncime»", a spus Puhov. Rusia va trebui să cheltuiască resurse considerabile pentru îmbunătățirea apărării sale aeriene și s-ar putea confrunta cu dificultăți în producerea unor suficiente sisteme și interceptoare, a adăugat acesta.

Kievul este din ce în ce mai capabil să atace la distanțe mai mari și aceeași țintă cu mai multe drone, epuizând apărarea rusească. Impulsul a fost ajutat de numirea unui nou ministru al tehnologiei digitale în ianuarie.

Ultimatumul lui Zelenski: „Operațiunea de 40 de zile" vs. Planul maximalist al lui Putin

„Ucraina nu desfășoară doar mai multe atacuri decât în urmă cu un an. Campania a evoluat de la un efort relativ restrâns împotriva infrastructurii petroliere la o campanie strategică de interdicție mai amplă, care vizează degradarea simultană a sistemelor energetice, logistice, industriale și de export ale Rusiei", a declarat Konrad Muzyka, directorul Rochan Consulting.

Intensificarea are loc în contextul în care Volodimir Zelenski a semnalat că forțele sale vor face o mișcare concertată în această vară pentru a încerca să-l oblige pe omologul său rus să pună capăt războiului de agresiune care durează de ani de zile. Liderul ucrainean a declarat săptămâna trecută că Kievul a început „o operațiune de influențare de 40 de zile" care va fi efectuată de unitățile sale de atac cu rază lungă de acțiune.

Cu toate acestea, Putin nu a dat niciun semn că ultimele campanii ale Ucrainei îl vor forța la masa negocierilor. În schimb, el a insistat din nou că Rusia câștigă războiul și că obiectivele sale militare sunt încă realizabile.

Negocierile de pace, blocate complet până în 2027

Negociatorii săi ruși au spus părții americane că trebuie să convingă Kievul să accepte concesii ample, au declarat pentru FT înalți oficiali ucraineni implicați în negocierile de pace. Acești oficiali au spus că este puțin probabil ca discuțiile de pace trilaterale mediate de SUA să se reia până după vară.

Concentrarea Rusiei asupra obiectivelor maximaliste ale lui Putin înseamnă că este puțin probabil ca Moscova să participe la discuții semnificative înainte de februarie anul viitor, a declarat o altă persoană din Moscova implicată în discuții secrete pentru a pune capăt războiului.

„Opțiunea preferată de ruși până acum rămâne ca americanii să ne «livreze» Ucraina", a spus persoana respectivă. „Nu sugerează nicio concesie. Ei repetă încontinuu aceleași obiective... Baza lor pentru negocieri înseamnă, în esență, că nu există nicio bază pentru negocieri."

Disputa teritorială de pe front și teroarea lăsată de rachete asupra Kievului

Chiar dacă ofensiva terestră a Rusiei a încetinit și a ajuns la o intensitate extenuantă și costisitoare, Putin a ordonat trupelor sale să cucerească restul provinciei Donețk din est până la sfârșitul anului, potrivit lui Zelenski, o evaluare a serviciilor secrete ucrainene văzută de FT și două persoane care au vorbit cu președintele rus.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat din 28 iunie, Putin a recunoscut că atacurile ucrainene au cauzat „probleme", dar a susținut că trupele rusești au încă avantajul. Vineri seară, Kremlinul a publicat imagini cu ceea ce a spus că este Putin primind instrucțiuni la un post de comandă pe câmpul de luptă, unde Rusia a susținut că a capturat orașul Kostyantynivka din Donbas, aflat pe front. Zelenski a respins afirmațiile lui Putin și a spus că luptele din oraș sunt încă în desfășurare.

Președintele rus s-a bazat, de asemenea, din ce în ce mai mult pe puterea aeriană pentru a ataca Ucraina, amploarea atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei crescând în ultimele luni. Numărul combinat de rachete și drone rusești lansate asupra Ucrainei a depășit 5.000 pe lună din februarie, conform datelor guvernului ucrainean.

Joi, forțele ruse au lansat 74 de rachete și aproape 500 de drone asupra orașului Kiev. Treizeci și una de persoane au fost ucise și peste 90 rănite, potrivit lui Zelenski. Zece persoane erau încă dispărute vineri seară, în timp ce salvatorii căutau printre resturi în trei locații ale atacurilor, a spus el.