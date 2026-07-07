Vreme perfectă pentru concedii: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile vor fi în general apropiate de normal în prima parte a intervalului 6 iulie - 3 august, apoi vor deveni uşor peste mediile climatologice în cea mai mare parte a ţării, în special în vest şi sud-vest, în timp ce precipitaţiile vor fi deficitare în primele trei săptămâni, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului, potrivit estimărilor publicate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Săptămâna 6-13 iulie

În săptămâna 6-13 iulie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale în regiunile nord-estice şi local în cele centrale şi sudice, iar în rest se vor situa în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, cu un deficit mai accentuat în jumătatea vestică.

Săptămâna 13-20 iulie

În intervalul 13-20 iulie, temperaturile medii vor fi uşor peste normal în jumătatea vestică, mai ales în extremitatea de vest, iar în celelalte regiuni vor rămâne apropiate de valorile specifice perioadei. Precipitaţiile vor continua să fie deficitare în vestul ţării, în timp ce în rest se vor situa în jurul normelor climatologice.

Săptămâna 20-27 iulie

Pentru săptămâna 20-27 iulie, meteorologii estimează temperaturi uşor mai ridicate decât cele normale, în majoritatea regiunilor, cu abateri pozitive mai pronunţate în vest şi sud-vest. Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în sud-vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 27 iulie - 3 august

În ultima săptămână a intervalului, 27 iulie - 3 august, mediile termice vor fi peste cele specifice perioadei în jumătatea vestică a ţării, iar în celelalte regiuni vor fi, în general, apropiate de normal.