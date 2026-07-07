Sfârșitul unei ere fantastice! Cristiano Ronaldo a făcut anunțul oficial după eliminarea de la Cupa Mondială 2026 - "A fost ultima mea Cupă Mondială"
Postat la: 07.07.2026 |
„A fost ultima mea Cupă Mondială", a confirmat, luni, căpitanul echipei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, referindu-se la viitorul său în naţională. Cel mai bun marcator şi jucătorul cu cele mai multe selecţii, în vârstă de 41 de ani, s-a prezentat în faţa jurnaliştilor în zona mixtă, după eliminarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, în faţa Spaniei (1-0).
„Adevărul este că aceasta a fost ultima mea Cupă Mondială, dar în rest, voi avea timp să mă gândesc la asta, să fiu alături de familia mea, să nu iau decizii pripite şi îmi voi continua viaţa", a declarat el. Atacantul, care a marcat 146 de goluri în 233 de meciuri pentru naţională - două recorduri mondiale la seniori -, a afirmat că, indiferent de situaţie, a dat „ce a avut mai bun" din el.
Cristiano Ronaldo, bilanț istoric după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială 2026
Amintirea Euro 2016 și împăcarea cu decizia luată
„Cel mai important titlu pe care l-am câştigat cu naţionala este (Euro) din 2016, care, sincer, are pentru mine aceeaşi importanţă ca o Cupă Mondială. De aceea, repet, plec cu conştiinţa împăcată, am dat tout ce am avut mai bun şi gata, mâine va fi o altă zi, iar viaţa merge mai departe", a adăugat el.
Ronaldo confirmase deja de mai multe ori că această ediţie a Cupei Mondiale va fi ultima, fără însă a preciza dacă intenţionează să-şi ia rămas bun de la naţională după turneul din America de Nord.
Palmaresul impresionant al starului portughez: „Înainte de Cristiano, nu exista niciun titlu"
Alături de echipa Portugaliei, actualul căpitan are în palmares două titluri în Liga Naţiunilor (2019 şi 2025) şi, mai ales, o victorie în Campionatul European (2016), competiţie în care este cel mai bun marcator din istorie, cu 14 goluri în faza finală.
„Am câştigat trei titluri pentru Portugalia; înainte de Cristiano, nu exista niciun titlu, aşa că sunt fericit", a adăugat el.
Reacția sinceră a deținătorului a 5 Baloane de Aur
„Desigur, sunt trist că ies din Cupa Mondială în felul acesta, dar, aşa cum am spus ieri (duminică) la conferinţa de presă, am dat totul - am făcut tot ce am putut - şi plec cu conştiinţa curată. Aşa e fotbalul, aşa e viaţa unui fotbalist: uneori câştigi, alteori pierzi, şi trebuie să mergi mai departe", a adăugat deţinătorul a cinci trofee „Balonul de Aur".
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