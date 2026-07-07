Spania a trimis Portugalia acasă cu un gol marcat în prelungiri. Cristiano Ronaldo, cu ochii în lacrimi, își ia adio de la Cupa Mondială
Postat la: 07.07.2026 |
Spania a eliminat Portugalia, de la Cupa Mondială, după ce a câștigat scor 1-0, în cel mai așteptat meci de până acum din optimile de finală. Meciul s-a jucat pe AT&T Stadium, din Arlington (Statele Unite), arenă cu o capacitate de 95.000 de spectatori.
Spania va da în sferturi de câștigătoarea meciului SUA - Belgia, care se joacă tot în această noapte, de la 03:00.
Marcatori - M. Merino 90+1'
Portugalia - Spania
Spania a avut prima ocazie a meciului. Oyarzabal a șutat, dar Costa a respins. Replica a venit după patru minute când Joao Cancelo a șutat peste poarta lui Unai Simon.
În minutul 12, Portugalia a avut o ocazie mare, Cristiano Ronaldo a șutat cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, dar Simón a parat excelent, chiar în centrul porții.
Spania a avut o dublă ocazie în minutul 16. Lamine Yamal a șutat periculos, însă Diogo Costa a respins în față.
Lamine Yamal
Baena l-a pus și el la încercare pe goalkeeperul lui Porto, care a reușit să trimită mingea în corner.
Portughezii au avut emoții în minutul 31, când Dani Olmo a trimis cu capul puțin pe lângă poartă. Elevii lui Roberto Martinez puteau deschide scorul în minutul 37, când Joao Felix a trimsi cu capul, iar Unai Simon a fost la post. Ronaldo a apărut la deviere și a încercat să înscrie, dar portarul Spaniei nu s-a lăsat păcălit.
Nuno Mendes a ratat și el o ocazie bună în minutul 42, când a luat la țintă bara.
În repriza a doua, portughezii au rămas fără Nuno Mendes, Vedeta lui PSG, care l-a anihilat pe Lamine Yamal în prima repriză s-a accidentat în minutul 55 și nu a mai putut continua.
În minutul 73, Lamine Yamal l-a pus la încercare pe Diogo Costa. Trei minute mai târziu Bruno Fernandes a șutat, dar mingea s-a dus în plasa laterală.
Spania a dau lovitura în prelungiri. Mikel Merino a marcat cu un şut pe jos.
Portugalia a mai avut două ocazii, dar nu a reușit să înscrie.
cristiano ronaldo
Echipele de start
Portugalia (4-2-3-1): D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha - P. Neto, Fernandes, J. Felix - Ronaldo
Rezerve: J. Sa, R. Silva, T. Araujo, F. Conceicao, Dalot, G. Guedes, G. Inacio, R. Leao, R. Neves, M. Nunes, G. Ramos, Samu Costa, N. Semedo, B. Silva, Trincao
Selecționer: Roberto Martinez
Spania (4-2-3-1): U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Rezerve: D. Raya, J. Garcia, E. Garcia, Gavi, Grimaldo, B. Iglesias, M. Llorente, Merino, V. Munoz, Pino, Pubill, F. Ruiz, F. Torres, N. Williams, Zubimendi
Selecționer: Luis de la Fuente
Omagiu pentru Diogo Jota
Diogo Jota, atacantul portughez care a murit într-un accident de mașină în urmă cu un an, a fost omagiat și la acest meci. Fotografia sa a fost proiectată pe ecranul uriaș înainte de startul partidei.
diego jota
Printre vedetele din tribune s-au numărat Pepe, Deco sau Carles Puyol.
Carles Puyolpepe
Cum s-au calificat
Portugalia a făcut parte din grupa K, alături de Columbia, RD Congo și Uzbekistan. Lusitanii au terminat grupa pe locul 2. În șaisprezecimi au trecut cu emoții de Croația, scor 2-1, într-un meci destul de controversat.
Spania a evoluat în grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. S-a clasat pe prima poziție, iar apoi a trecut de Austria, scor 3-0.
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