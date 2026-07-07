ALERTĂ ÎN ZOOTEHNIE! Rabia revine în ferme - Două focare confirmate la bovine. Autoritățile avertizează asupra riscului și impun măsuri stricte
Postat la: 07.07.2026 |
Două focare de rabie la bovine, confirmate oficial în județul Neamț, au determinat autoritățile să instituie măsuri sanitar-veterinare de urgență și să lanseze un apel către crescătorii de animale și populație pentru respectarea strictă a regulilor de prevenție.
Potrivit Instituției Prefectului - Județul Neamț, cazurile au fost confirmate în urma analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București, după identificarea unor animale bolnave pe pășunile din zona localităților Mănăstirea Neamț și Vânători-Neamț. Ca urmare, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț a adoptat un plan complex de măsuri pentru limitarea și eradicarea focarelor, scrie agroexpert-tv.ro.
Rabia - o boală mortală pentru animale și oameni
Rabia este una dintre cele mai periculoase zoonoze, fiind transmisibilă de la animale la om prin mușcătură sau prin contactul salivei cu răni deschise ori mucoase. Odată ce apar semnele clinice, boala este aproape întotdeauna fatală.
Specialiștii avertizează că orice suspiciune trebuie tratată cu maximă seriozitate, iar persoanele care au intrat în contact cu animale suspecte trebuie să se adreseze imediat serviciilor medicale pentru evaluare și, dacă este cazul, pentru inițierea tratamentului postexpunere.
Măsuri stricte în zonele afectate
Conform hotărârii adoptate de CLCB Neamț, au fost dispuse, printre altele:
- instituirea zonelor de protecție și supraveghere;
- vaccinarea antirabică de urgență a animalelor receptive;
- restricții privind circulația animalelor;
- izolarea și monitorizarea animalelor care au intrat în contact cu cele bolnave;
- completarea vaccinării câinilor și pisicilor;
- intensificarea supravegherii faunei sălbatice și organizarea de acțiuni pentru controlul populațiilor de vulpi și șacali;
- implicarea Direcției de Sănătate Publică pentru identificarea persoanelor expuse și aplicarea măsurilor profilactice.
Recomandări pentru fermieri și populație
Autoritățile recomandă proprietarilor de animale:
- să nu manipuleze animale care prezintă comportament neobișnuit sau agresiv;
- să anunțe imediat medicul veterinar ori DSVSA la apariția oricărei suspiciuni;
- să mențină la zi vaccinarea câinilor și pisicilor;
- să evite contactul cu animale sălbatice sau fără stăpân.
În cazul unei mușcături sau al unui contact cu un animal suspect de rabie, prezentarea de urgență la cea mai apropiată unitate medicală este esențială.
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