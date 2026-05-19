Clanul Cârpaci a cumpărat Palatul Marshall de sub nasul lui Dominic Fritz: Imobilul istoric s-a vândut cu 2.3 milioane de euro, printr-un terț
Postat la: 19.05.2026 |
Mai știți povestea cu recuperăm patrimoniul Timișoarei de la clanurile de romi, spusă cu atâta emfază de adminisrația condusă de Dominic Fritz, recent, după ce instanța a restituit primăriei o clădire de pe C. D. Loga aflată în litigiu din vremea administrației Robu?
Ei bine, nu mai departe de 2025, Consiliul Local Timișoara, unde USR are majoritate, a decis ca Palatul Marshall, o bijuterie istorică a Timișoarei, din zona Pieței Maria, să nu fie cumpărată de Primăria Timișoara, care a refuzat să își exercite dreptul de preempțiune.
Cum a ajuns palatul la clanul Cârpaci
Imobilul a fost dobândit prin succesiune, în 2004, de Marius Dionisie Liuba (3/4 părţi) şi Sabina Antoaneta Liuba (cotă 1/4). În 2021, Marius Dionisie Liuba devine proprietar pe întreaga clădire, iar trei ani mai târziu, acesta începe procedura de vânzare a imobilului. Primul demers a fost de-a obţine adeverinţa de neexercitare a dreptului de preeemţiune din partea Primăriei Timişoara. Hotărârea de Consiliu Local în acest sens a fost votată pe 19 decembrie 2024, preţul de vânzare fiind de 2.200.000 de euro. Iniţial potrivit unei adrese din data de 05.11.2024, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș transmitea municipalităţii că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului.
Pe 22 februarie 2025, Primăria eliberează adeverinţa de neexercitare a dreptului de preemţiune, iar pe 11 martie clădirea este vândută pentru prima oară firmei elveţiene L Grey Agriculture SRL, patronată de cetăţeanul belgian Jan Maria Leenaerts. Coincidenţă sau nu, această firmă care, după nume n-are treabă cu imobiliarele, este în chirie la controverastul avocat Claudiu Butuza, la rândul lui jucător imobiliar. Preţ de vânzare: 2.200.000 de euro.
Nouă luni mai târziu, 23 decembrie 2025, clădirea este vândută din nou, noul cumpărător fiind Ion-Nelson Mihai, fiul celebrului Ionelaş Cârpaci. Preţul tranzacţiei: 2.300.100 euro. Un profit aşadar de 100.100 euro. De menţionat că firma elveţiană luase şi un împrumut de la Vista Bank, trecut în Cartea Funciară. Contractul a fost semnat la notarul Massimo Dzaka, la rândul lui un personaj controversat. De menţionat că, la noua vânzare, nu mai era nevoie de adeverinţa privind neexercitarea dreptulului de preemţiune, acest document având valabilitate de un an. Ion-Nelson Mihai a fost proprietar al casei Mühle, pe care a vândut-o Universităţii Politehnica Timişoara, scrie deBanat.ro.
Dominic Fritz a descins peste romii de pe Loga, de Paște, pe baza unei sentințe din noiembrie 2025
"Păcat că nu ne-au dat cheia", a fost reacţia lui Dominic Fritz, când a intrat în vila de pe strada C.D. Loga, nr 52, redobândită de Primăria Timişoara în instanţă de la o familie de romi. Decizia Tribunalului Arad a fost dată în noiembrie 2025
