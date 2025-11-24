Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, desemnat oficial terorist de către administrația Trump

Administrația Trump ar putea avea autoritate extinsă de a lua măsuri împotriva Venezuelei începând de luni, 24 noiembrie, deoarece SUA i-au desemnat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe aliații săi guvernamentali drept membri ai unei organizații teroriste străine, relatează CNN.

Desemnarea „Cartel de los Soles" (o sintagmă despre care experții spun că este mai degrabă o descriere a unor presupuși oficiali guvernamentali corupți decât a unui grup de crimă organizată) ca organizație teroristă străină îl va autoriza pe președintele Donald Trump să impună noi sancțiuni care vizează activele și infrastructura lui Maduro. Și totuși, aceasta nu autorizează în mod explicit utilizarea forței letale, potrivit experților juridici.

Totuși, oficialii administrației au susținut că desemnarea - unul dintre cele mai serioase instrumente antiteroriste ale Departamentului de Stat - va oferi SUA opțiuni militare extinse pentru atacuri în interiorul Venezuelei.

Experții spun că termenul „Cartel de los Soles" este folosit pentru a descrie o rețea descentralizată de grupuri venezuelene din cadrul forțelor armate, legate de traficul de droguri. Președintele venezuelean a negat întotdeauna orice implicare personală în traficul de droguri, iar guvernul său a negat în repetate rânduri existența presupusului cartel, despre care unii experți sugerează că, din punct de vedere tehnic, nu există în sens convențional.

Desemnarea, anunțată pe 16 noiembrie, vine în contextul în care armata americană a mobilizat peste o duzină de nave de război și 15.000 de soldați în regiune, ca parte a ceea ce Pentagonul a numit „Operațiunea Southern Spear". Armata americană a ucis zeci de oameni în atacuri cu ambarcațiuni, ca parte a campaniei antitrafic de droguri.

Trump a fost informat de către înalți oficiali cu privire la o serie de opțiuni de acțiune în interiorul Venezuelei, inclusiv atacuri asupra instalațiilor militare sau guvernamentale și raiduri pentru operațiuni speciale. Opțiunea de a nu face nimic încă există.

Între timp, președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, și consilierul său principal, David Isom, vor vizita Puerto Rico luni pentru a mulțumi militarilor care sprijină misiunile din Marea Caraibelor.

Există o oarecare opoziție publică față de implicarea SUA în regiune. Potrivit unui sondaj CBS News/YouGov publicat duminică, 23 noiembrie, 70% dintre americani se opun luării de măsuri militare de către SUA în Venezuela, comparativ cu 30% care sunt în favoarea acțiunii. 76% dintre respondenți spun că administrația Trump nu a explicat clar poziția SUA cu privire la acțiunile militare.

Oficial, administrația Trump declară că lucrează pentru a reduce fluxurile ilegale de migranți și droguri - dar schimbarea regimului este un posibil efect secundar al acestor eforturi. Trump speră că presiunea este suficientă pentru a-l forța pe Maduro să demisioneze fără a întreprinde acțiuni militare directe, potrivit unui oficial american.

Trump și-a exprimat o oarecare deschidere față de o rezoluție diplomatică, declarând săptămâna trecută că Maduro „ar dori să discute" și sugerând ulterior că ar fi deschis să vorbească cu el „la un anumit moment".

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării CNN de a comenta stadiul unei posibile conversații Trump-Maduro.

Ca semn al escaladării tensiunilor, SUA au efectuat joi, 20 noiembrie, cea mai mare demonstrație militară în apropierea Venezuelei, deoarece cel puțin șase aeronave americane au apărut în largul coastei țării sud-americane pe parcursul a câteva ore, inclusiv un avion de vânătoare supersonic F/A-18E, un bombardier strategic B-52 și un avion de recunoaștere, potrivit unei analize CNN a datelor de zbor open-source.

Și în weekend, trei companii aeriene internaționale și-au anulat zborurile cu plecare din Venezuela, după ce Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat companiile aeriene majore cu privire la o „situație potențial periculoasă" atunci când survolează țara, potrivit Reuters.