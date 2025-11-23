Calul Troian: Cum a reușit ruso-americanul Steve Witkoff să marginalizeze vocile pro-Ucraina din Casa Albă și să apropie Washingtonul de Moscova
Postat la: 23.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un personaj-cheie, despre care până recent nu știa aproape nimeni în afara industriei imobiliare din Manhattan, a ajuns să influențeze decisiv politica americană față de Ucraina. Steve Witkoff, trimisul special al SUA - fără experiență diplomatică înainte de numirea sa - conduce o operațiune paralelă în interiorul Casei Albe, menită să reducă la tăcere oficialii care susțin ferm Kievul.
Witkoff, ai carui stramosi sunt rusi, devenit peste noapte arhitectul principal al noului plan de pace al Washingtonului, a lucrat luni întregi în tandem cu Kirill Dmitriev, negociatorul-șef al Kremlinului și un vechi actor în tentativele Moscovei de a influența politica americană. Potrivit unei surse din cadrul Administrației Prezidențiale de la Kiev, planul în 28 de puncte elaborat de Witkoff reprezintă „o capitulare de facto" în fața Rusiei.
Documentul, aprobat în această săptămână de președintele Donald Trump, prevede cedări teritoriale, reducerea drastică a armatei ucrainene și limitări ale alianțelor externe - cereri care depășesc cu mult liniile roșii discutate anterior. „Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri extrem de dificile: pierderea demnității sau pierderea unui partener-cheie; acceptarea celor 28 de puncte sau cea mai grea iarnă de până acum", a avertizat președintele Volodimir Zelenski.
Pentru moment, semnele arată că viziunea lui Witkoff a câștigat teren la Washington. Steve Witkoff este cunoscut în lumea imobiliarelor din New York ca fondator al Witkoff Group, un dezvoltator important, dar fără nicio legătură cu geopolitica Europei de Est. Legătura cu Trump este însă veche - îi leagă Manhattanul anilor '80, spune experta Alexandra Filippenko. „Trump valorizează loialitatea. Iar Witkoff e cineva în care are încredere."
Această loialitate l-a propulsat în roluri din ce în ce mai sensibile: întâlniri cu lideri străini, discuții despre războiul din Ucraina, o relație directă cu Vladimir Putin. Witkoff s-a întâlnit cu el cel puțin de cinci ori în acest an, fiecare întrevedere durând trei sau patru ore - întâlniri în care ar fi folosit chiar translatori ruși. După aproape fiecare discuție, Trump proclama „progrese semnificative", iar Witkoff relua în fața presei tezele promovate de Kremlin.
Oficiali americani au recunoscut că Witkoff se aliniază prea ușor poziției Moscovei, neînțelegând în profunzime cerințele Ucrainei. În iulie, el l-a îndemnat pe Trump să ridice sancțiunile energetice asupra Rusiei și a propus un schimb teritorial considerat „periculos și inaplicabil" de Kiev. Pe celălalt fir al contactelor sale se află Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe și unul dintre emisarii de încredere ai lui Putin.
De fiecare dată când Witkoff ajunge în capitala rusă, Dmitriev îl așteaptă. Cei doi au avut întâlniri informale, departe de canalele oficiale. Pe 6 august, au fost văzuți plimbându-se relaxați prin parcul Zariadie, în centrul Moscovei - o scenă care a alarmat mulți oficiali occidentali. În octombrie, Dmitriev a zburat la Washington pentru o întâlnire programată pe 25 ale lunii. Nu este clar dacă aceasta a avut loc; cert este că, la scurt timp, noul plan american de pace - izbitor de apropiat de cererile rusești - a apărut pe masa discuțiilor.
Surse apropiate negocierilor spun că Witkoff a lucrat direct cu Dmitriev în ultimele săptămâni pentru a finaliza cadrul propunerii, în timp ce aliații europeni și Ucraina au fost excluși complet. Relația apropiată dintre Witkoff și Dmitriev este doar vârful unui conflict intern mult mai amplu. În interiorul administrației Trump, taberele s-au conturat clar: cei care susțin ferm Ucraina și gruparea pro-Witkoff, aliniată intereselor Moscovei.
O sursă familiară cu dinamica puterii spune că Witkoff coordonează o operațiune informală pentru a-i marginaliza pe oficialii pro-Kiev. Un membru al echipei de comunicare a Casei Albe ar fi „omul lui Witkoff", responsabil de distribuirea mesajelor favorabile acestuia în presă. Haosul este alimentat și de declarațiile publice contradictorii. Pe 21 noiembrie, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a spus că Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio ar fi elaborat împreună planul. O sursă a declarat însă pentru Kyiv Independent că Rubio - același Rubio care îl numea pe Putin „criminal de război" - nu a participat deloc.
Planul este, în schimb, susținut de vicepreședintele JD Vance, în timp ce alți oficiali de rang înalt au fost complet ocoliți. Vestea care îngrijorează cel mai mult Kievul: generalul (r.) Keith Kellogg, trimisul special al SUA pentru Ucraina și unul dintre puținii oficiali ai administrației Trump care au condamnat consecvent atacurile rusești asupra infrastructurii civile, își va încheia mandatul în ianuarie.
Retragerea sa lasă Ucraina fără principalul aliat intern din Casa Albă, exact în momentul în care Witkoff și Dmitriev încearcă să preia controlul complet asupra politicii americane față de război. Kellogg și Witkoff s-au aflat în tabere opuse. Primul a susținut fără echivoc Kievul; cel de-al doilea a promovat tezele Moscovei și un plan de pace construit în jurul concesiilor teritoriale. Kellogg le-ar fi spus apropiaților că ianuarie reprezintă „sfârșitul natural" al mandatului său. Pentru Ucraina, acest sfârșit vine într-un moment cât se poate de nefavorabil.
