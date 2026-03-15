Israelul face prăpăd în Liban: Aproape 1.000 de morți, cel puțin 107 copii și 66 de femei

Potrivit unei informări oficiale date de Ministerul Sănătății din Liban, peste 850 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene. Statistica acoperă perioada de după 2 martie, atunci când Israelul a lansat atacuri asupra Libanului.

Potrivit informării publicate, duminică, de Ministerul Sănătății din Liban, din 2 martie și până în prezent au murit, în atacurile Israelului din Liban 66 de femei, 107 copii, dar și 32 de lucrători din Sănătate. Pe lângă cei morți, alte peste 2.105 persoane au fost rănite, notează France24.

Mai mult de 850.000 de persoane au fost strămutate, în timp ce Israelul a lansat valuri de atacuri și a trimis trupe suplimentare în sudul Libanului, scrie mediafax.ro.

La polul opus, Israelul s-a confruntat cu o serie de atacuri, duminică. Unul dintre acestea a vizat un bloc de locuințe din centrul orașului ultra-Ortodox, Bnei Brak, situat la est de Tel Aviv. Potrivit serviciului de salvare, Magen David Adom, în urma atacului, un civil a fost rănit, de un ciob de sticlă, proiectat în urma exploziei.

De asemenea, în orașul învecinat, Ramat Gan, un alt bărbat a fost îngrijit de paramedici. Acesta a fost rănit tot de o explozie. Aceste atacuri vin după ce, anterior, 23 de locații din zona Tel Avivului au fost lovite, în urma atacurilor două persoane au fost rănite.

Gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, a revendicat atacul asupra unei baze aeriene din sudul Tel Avivului.

Într-un comunicat, gruparea Hezbollah a declarat că a țintit baza aeriană Palmachim, aflată la 140 de kilometri distanță de frontiera dintre Liban și Israel. Atacul a fost lansat cu „o rachetă avansată". De asemenea, Hezbollah susține că a atacat mai multe zone din nordul Israelului, iar atacuri au lansate și asupra trupelor Israeliene staționate aproape de granița cu Libanul.