Interesul petrolului e mai presus de orice: Rusia anunță că grupul BRICS nu se va implica să ajute Iranul atacat de SUA și Israel

Grupul BRICS, care include Brazilia, Rusia, India, China, Iran și alte țări, nu va oferi ajutor Republicii Islamiste atacate de SUA și Israel, a clarificat luni, 2 martie, Kremlinul. Deși Iranul a ajutat Rusia cu armament în războiul din Ucraina, Moscova ratează a doua ocazie în 2 ani de a oferi sprijin Teheranului. Raspunsul este unul firesc, intrucat daca se blocheaza petrolul iranian, cel rusesc revine la mare cautare, inclusiv de catre China. De altfel OPEC+ a decis majorarea productiei de petrol cu aproape un milion de barili zilnic.

„Apartenența la BRICS nu implică obligația de a oferi asistență reciprocă în timpul unei agresiuni militare", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, în conferința sa de presă zilnică. El a subliniat că această organizație, care - după cum a recunoscut Peskov - nu a organizat încă consultări cu privire la escaladarea conflictului din jurul republicii islamice, încurajează cooperarea "în alte domenii", în afară de cel militar. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și omologul său chinez, Wang Yi, au condamnat duminică atacurile masive ale SUA și Israelului asupra Iranului.

„Astfel de acte de agresiune încalcă grav dreptul internațional și principiile fundamentale ale Cartei Națiunilor Unite și destabilizează situația în întreaga regiune", au declarat cei doi miniștri de externe în cursul unei convorbiri telefonice. În plus, Serghei Lavrov și Wang Yi au criticat politicile „destinate să răstoarne autoritățile alese în mod legitim ale unor state suverane". Cu o zi înainte, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a condamnat eliminarea ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Vă transmit sincere condoleanțe în legătură cu asasinarea liderului suprem al Iranului, Sayyid Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comisă cu o încălcare cinică a tuturor normelor moralei umane și a dreptului internațional", a declarat Putin într-o telegramă trimisă președintelui iranian, Masoud Pezeshkian. Rusia nu a venit în ajutorul Iranului nici atunci când acesta a fost atacat de SUA și Israel la jumătatea anului 2025, deși Teheranul a furnizat drone și echipament militar Moscovei pentru campania sa militară din Ucraina.

BRICS grupează state cu drepturi depline: Brazilia, India, Rusia, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Indonezia, Iran și Emiratele Arabe Unite. Dar mai sunt aproape 40 de state cu statut de candidat, dintre care 12 ar urma sa adere cu drepturi depline în acest an. Intre acestea se afla si Turcia, care este stat membru NATO. ÎBRICS ar urma sa-si faca si o structura militara similara NATO.

În pofida declarațiilor zgomotoase despre un „parteneriat strategic", Rusia și-a abandonat, practic, aliatul iranian, apreciază experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). În mesajul transmis președintelui Masoud Pezeshkian, Putin nu a menționat nici măcar o dată în mod direct SUA sau Israelul, ceea ce - în opinia experților ISW - reprezintă o dovadă clară că președintele rus se teme de o deteriorare definitivă a relațiilor cu Washingtonul.

Oficiali ai Ministerului rus de Externe au ieșit în public cu declarații mult mai dure, acuzând Occidentul că a declanșat o adevărată „vânătoare" împotriva liderilor iranieni. Diplomații ruși au declarat că astfel de acțiuni încalcă dreptul internațional. Totuși, potrivit observatorilor internaționali, aceste declarații nu sunt decât vorbe goale, întrucât Rusia însăși încalcă aceleași norme ani de zile în războiul său împotriva Ucrainei.