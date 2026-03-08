Motivul pentru care rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran

Conducerea Houthi din Yemen adoptă o abordare precaută și evită implicarea directă în războiul actual dintre Statele Unite, Israel și Iran, pe fondul temerilor privind represaliile și vizarea liderilor săi, informează aljazeera.com.

Gruparea a devenit mult mai atentă pentru a nu risca o campanie aeriană severă asupra teritoriilor pe care le controlează. Analistul Nevola explică faptul că incidentele și atacurile de anul trecut au lăsat conducerea Houthi îngrijorată cu privire la serviciile de informații israeliene și la riscul unei strategii de „decapitare a conducerii".

Deși evită conflictul în acest moment, rebelii ar putea relua atacurile dacă sunt forțați de circumstanțe. Conform lui Nevola, gruparea ar fi atrasă direct în conflict în următoarele situații:

Lovituri directe aplicate de Statele Unite sau Israel.

Un nou avans militar intern al forțelor anti-Houthi din Yemen.

Liderul grupării, Abdel-Malik al-Houthi, a confirmat solidaritatea cu Teheranul, declarând: „Yemenul este în mod clar alături de Republica Islamică Iran și de poporul musulman iranian". El a adăugat că „mâinile sunt pe trăgaci" pentru o eventuală escaladare militară, care s-ar putea declanșa în orice moment, în funcție de evoluția evenimentelor.

În condițiile în care toți actorii din „Axa Rezistenței" (grupările regionale pro-iraniene) se află în prezent sub atac direct, conservarea regimului Houthi ca „un refugiu sigur" pare să fi devenit o prioritate strategică pentru a asigura continuitatea operațională pe termen lung.

Adel Dashela, cercetător yemenit la Mesa Global Academy, oferă detalii suplimentare despre calculele politice ale grupării:

Imaginea de independență: Rebelii nu doresc să declare oficial război acum, pentru a se portretiza drept o facțiune independentă, care nu execută orbește directivele Teheranului.

Așteptare calculată: Deși fac parte din Axa Rezistenței, liderii Houthi preferă să vadă cum evoluează situația și evită deciziile pripite privind implicarea într-un conflict direct cu SUA și Israel.

Atacurile recente asupra conducerii Iranului au avut un impact puternic asupra grupării yemenite. Conform analistului Huraibi, moralul rebelilor a primit o lovitură semnificativă. „Iranul este icoana religioasă pentru Houthi. Când icoana este învinsă, moralul nu mai poate rămâne la fel", a explicat acesta. De menționat că Iranul a negat în repetate rânduri acuzațiile privind contrabanda de arme către Yemen.