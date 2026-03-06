Emmanuel Macron devine „jucător" în războiul din Orientul Mijlociu: sprijin total pentru Liban, amenințări voalate pentru Hezbollah și Israel
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Franţa va consolida cooperarea cu forţele armate libaneze şi va furniza ajutor umanitar Beirutului, a anunţat joi Emmanuel Macron, exprimându-şi dorinţa de a elabora „un plan" pentru a pune capăt confruntărilor dintre Hezbollah şi Israel, care reprezintă un „mare pericol" pentru Liban.
Preşedintele francez a făcut acest anunţ în a şasea zi a campaniei militare conduse de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, care a ripostat cu atacuri în întreaga regiune, în timp ce un front suplimentar s-a deschis în Liban între Israel şi Hezbollah, mişcarea armată aliniată cu Teheranul.
- „Franţa îşi va intensifica cooperarea cu forţele armate libaneze şi le va pune la dispoziţie vehicule blindate de transport, precum şi sprijin operaţional şi logistic", a declarat Emmanuel Macron joi seara într-un comunicat publicat pe reţeaua socială X.
- „Am discutat astăzi cu autorităţile libaneze la cel mai înalt nivel pentru a stabili un plan în vederea încetării operaţiunilor militare pe care Hezbollah şi Israel le desfăşoară în prezent de o parte şi de alta a frontierei", a adăugat el.
- „Autorităţile libaneze s-au angajat faţă de mine să preia controlul asupra poziţiilor deţinute de Hezbollah şi să asume pe deplin securitatea pe întreg teritoriul naţional", susţine Macron.
În noiembrie 2024, Statele Unite şi Franţa au supervizat un armistiţiu menit să pună capăt ostilităţilor dintre Israel şi Hezbollah, în paralel cu războiul din Gaza - confruntări fără precedent de la conflictul din 2006.
În urma acestui acord, ale cărui încălcări au fost denunţate în mod regulat de ambele părţi, Beirutul a elaborat, sub presiunea Washingtonului, un plan menit să dezarmeze complet Hezbollah. Liderul mişcării armate şiite, Naim Qassem, a promis miercuri, într-un discurs televizat, că nu va ceda în faţa „agresiunii" Israelului, denunţând un plan israelian de „ocupaţie şi expansiune".
Preşedintele libanez Joseph Aoun i-a cerut joi lui Emmanuel Macron să intervină pe lângă Israel, a relatat agenţia oficială de presă din Liban, ANI. Preşedintele şiit al Parlamentului libanez, Nabih Berri, l-a sunat în cursul zilei pe preşedintele francez pentru a examina „mai multe propuneri susceptibile de a pune capăt acestei situaţii".
Emmanuel Macron „şi-a manifestat interesul pentru aceste propuneri şi disponibilitatea de a stabili contactele necesare şi de a trimite rapid ajutor în Liban", a adăugat ANI.
Preşedintele francez a anunţat miercuri seara că a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, căruia i-a cerut să „păstreze integritatea teritorială a Libanului şi să se abţină de la o ofensivă terestră". El a denunţat, de asemenea, atacurile Hezbollahului ca fiind o „greşeală majoră" care pune în pericol regiunea.
Anturajul lui Emmanuel Macron a indicat în paralel că şeful statului l-a „pus în gardă" pe Donald Trump cu privire la Liban în timpul unei convorbiri telefonice purtate cu preşedintele american pe tema operaţiunilor din Iran.
„Hezbollah trebuie să înceteze imediat atacurile asupra Israelului. Israelul trebuie să renunţe la orice intervenţie terestră sau de amploare pe teritoriul libanez", a repetat joi Emmanuel Macron în comunicatul său.
În cursul zilei, generalul Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că Israelul continuă să „lovească sistematic Hezbollah şi să vâneze militanţii organizaţiei în toată ţara", menţionând că au fost lovite „320 de ţinte teroriste ale Hezbollah, dintre care aproximativ 80 în ultimele 24 de ore".
„Războiul nostru nu este împotriva locuitorilor Libanului", a afirmat el, estimând că 300.000 de persoane au fost evacuate din sudul Libanului „până în prezent".
Într-un mesaj pe reţeaua socială X, preşedinţia libaneză a indicat că Joseph Aoun i-a cerut lui Emmanuel Macron „să intervină pentru ca suburbia sudică (a Beirutului) să nu fie vizată, după ameninţările armatei israeliene".
De asemenea, i-a cerut „să depună eforturi pentru un armistiţiu în cel mai scurt timp posibil".
Armata israeliană a anunţat însă în cursul serii că a început să lovească suburbiile din sudul Beirutului. Forţele israeliene „au început să lovească infrastructura Hezbollah în zona suburbiilor (sud) din Beirut", se arată într-un scurt comunicat militar.
Suburbiile sudice ale Beirutului au fost ţinta unui atac israelian după un avertisment de evacuare, potrivit ANI. Un nor de fum se ridica de la locul atacului, potrivit imaginilor difuzate de AFPTV.
Panica s-a instalat în Beirut în după-amiaza zilei de luni, după un apel fără precedent al Israelului de a evacua întreaga suburbie sudică, pe care o bombardează de când Libanul a fost antrenat, luni, în războiul regional.
