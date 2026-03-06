Israelul și Iranul anunță că au trecut la „următoarea etapă" în războiul din Orientul Mijlociu: „Avem în față surprize suplimentare"

Israelul trece la „următoarea fază" a războiului cu Iranul, a declarat joi seara șeful armatei israeliene, după ce precizat că au fost efectuate 2.500 de atacuri cu peste 6.000 de arme.

Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), lt. gen. Eyal Zamir, a declarat că războiul este o „campanie istorică" care a început cu o „fază de atac surpriză" în care 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului și 60% din lansatoarele sale de rachete balistice au fost distruse, scrie CNN.

„Trecem acum la următoarea fază a operațiunii", a anunțat Zamir într-o declarație video. „În această fază, vom continua să demontăm regimul și capacitățile sale militare. Avem în față surprize suplimentare pe care nu intenționez să le dezvălui", a punctat el.

Zamir a mai spus că a ordonat IDF să avanseze mai adânc în Liban. În ultimele două zile, IDF a emis avertismente de evacuare pentru toată zona sudică a Libanului, la sud de râul Litani, suburbiile sudice ale Beirutului și părți din Valea Bekaa.

„Am ordonat forțelor IDF să avanseze și să adâncească linia de control de-a lungul frontierei, stabilind în același timp poziții în puncte cheie din sudul Libanului", a declarat Zamir, promițând că Israelul „nu va renunța la obiectivul de a dezarma Hezbollah".

Joi seara, IDF a declarat că un ofițer israelian a fost grav rănit și un altul a fost rănit moderat după ce Hezbollah a lansat o rachetă antitanc asupra poziției lor. Soldații au fost evacuați la un spital pentru tratament.

Iranul a transmis un mesaj similar. Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a afirmat joi seara că a început o nouă etapă a operațiunii sale „Promisiune adevărată 4", potrivit presei de stat. IRGC a precizat că operațiunea implică un atac combinat cu rachete și drone care vizează obiective din centrul Tel Avivului, potrivit presei de stat.

Kheibar este o rachetă balistică cu o rază de acțiune de 2.000 km.

O serie de explozii au fost auzite joi seara în Tel Aviv după declanșarea sirenelor, potrivit jurnaliștilor AFP.

Armata israeliană anunțase joi, în jurul orei 21:30, că se pregătește să intercepteze noi rachete lansate din Iran către teritoriul israelian. Un sfert de oră mai târziu, jurnaliștii AFP din Ierusalim au auzit două explozii îndepărtate.

Potrivit CNN, Iranul a afirmat că a lansat un atac hibrid cu drone și rachete împotriva Israelului, în timp ce imaginile echipei CNN din Tel Aviv par să arate un focos cu submuniție pe cerul de deasupra centrului Israelului.

Echipele CNN au auzit mai multe explozii în depărtare.

De la începutul războiului, armata israeliană a declarat de mai multe ori că Iranul a lansat rachete cu submuniții cluster.

Magen David Adom (MDA), serviciul de intervenție în caz de urgență din Israel, a declarat că nu au existat rapoarte inițiale privind răniți în mai multe locuri din centrul Israelului, inclusiv Shoham, Bareket și Elad.

Rapoartele privind pagubele s-au concentrat în jurul unui grup de orașe situate la est de Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv. O înregistrare video realizată de United Hatzalah, un alt serviciu de intervenție în caz de urgență, a arătat un incendiu izbucnit ca urmare a impactului rachetelor într-una dintre locații.