Dacă n-are șanse în Iran unde un blitzkrieg a eșuat deja, Trump va ataca și anexa Cuba: „Va fi doar o chestiune de timp"

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit amenințările cu răsturnarea guvernului din Cuba, afirmând că acțiunile SUA ar putea veni după ce administrația sa își încheie războiul împotriva Iranului.

„Va fi doar o chestiune de timp până când tu și mulți alți oameni incredibili vă veți întoarce în Cuba", a spus Trump vorbind la un eveniment de primire la Casa Albă a echipei de fotbal Inter Miami.

El a dat asigurări, pe de altă parte, că Havana „dorește foarte mult să încheie un acord".

„Vrem să terminăm mai întâi acest conflict", a spus el, referindu-se la conflictul cu Iranul.

Trump i-a mulțumit secretarului de stat Marco Rubio pentru „munca fantastică" depusă cu privire la Cuba, unde administrația a înăsprit sancțiunile menite să strângă șurubul economiei insulei.

„Ce se întâmplă cu Cuba este uimitor. Și credem că vrem să terminăm mai întâi cu asta (n.r. cu Iranul)", a spus Trump. „Dar va fi doar o chestiune de timp", a adăugat el.

Trump și aliații săi au amenințat frecvent Havana, intensificând presiunea economică cu scopul de a răsturna guvernul comunist al țării.

După ce SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie, Trump a declarat că aprovizionarea cu petrol a Cubei, o sursă economică esențială pentru insula care se află de ani de zile sub sancțiuni severe din partea SUA, va fi complet întreruptă.

Într-un interviu acordat anterior Politico.com, Trump a fost întrebat dacă Statele Unite vor juca vreuun rol în căderea guvernului cubanez: „Ei bine, ce părere aveți? De 50 de ani, asta e cireașa de pe tort. Venezuela se descurcă fantastic. (Delcy Rodríguez) face o treabă fantastică. Relația cu ei este excelentă".

Trump a confirmat, de asemenea, că Statele Unite sunt în contact cu conducerea comunistă a Cubei, pe măsură ce instabilitatea pe insulă se intensifică în urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro. „Au nevoie de ajutor. Discutăm cu Cuba", a spus Trump sugerând că înrăutățirea situației insulei este parțial rezultatul presiunii exercitate de SUA, inclusiv prin întreruperea aprovizionării cu petrolul venezuelean care cândva susținea Havana.

„Ei bine, este din cauza intervenției mele, a intervenției care are loc", a spus Trump. „Evident, altfel nu ar avea această problemă. Am întrerupt toate livrările de petrol, toate fondurile, ... tot ce venea din Venezuela, care era singura sursă. De cât timp auziți despre Cuba - Cuba, Cuba - de 50 de ani?", a adăugat Trump. „Și asta este una dintre problemele minore pentru mine", a afirmat el.