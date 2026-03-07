Rusia se implică oficial - Vladimir Putin cere răspicat: „Israelul și SUA să oprească agresiunea împotriva Iranului!"

Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanţe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în urma "agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului". Putin a cerut să se pună capăt imediat ostilităţilor, într-o convorbire telefonică purtată vineri seara, la aproape o săptămână de la declanşarea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

Cu această ocazie, Putin a exprimat condoleanţe sincere pentru uciderea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a membrilor familiei lui Khamenei, a liderilor politici şi militari iranieni şi a "numeroşilor civili". Totodată, liderul rus l-a asigurat pe omologul său de la Teheran de solidaritatea Moscovei în contextul războiului din Iran.

"Vladimir Putin a reafirmat poziţia de principiu a Rusiei în favoarea unei încetări imediate a ostilităţilor, a respingerii forţei ca metodă de rezolvare a oricăror probleme legate de Iran sau care apar în Orientul Mijlociu şi a unei reveniri rapide pe calea reglementării diplomatice", a declarat Kremlinul. Putin a spus că este în contact permanent cu liderii statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), care grupează Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman şi Qatar.

"Masoud Pezeshkian şi-a exprimat recunoştinţa pentru solidaritatea Rusiei cu poporul iranian, care îşi apără suveranitatea şi independenţa ţării sale". De asemenea, el a prezentat o actualizare detaliată a evoluţiei conflictului, a declarat Kremlinul. Washington Post a relatat că Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu. Casa Albă a declarat că această posibilitate „în mod clar nu schimbă nimic în ceea ce privește operațiunile militare din Iran".

Casa Albă a minimalizat vineri relatările din presă conform cărora Rusia ar furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane, potrivit Le Figaro. „Acest lucru, evident, nu schimbă nimic în operațiunile noastre militare din Iran, deoarece suntem în proces de a le decima complet ", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt , părând să confirme relatările. „Atingem obiectivele militare ale acestei operațiuni și acest lucru va continua ", a adăugat ea ca răspuns la o întrebare din partea presei.

Washington Post a relatat că Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu, inclusiv amplasarea navelor și avioanelor, citând trei surse anonime. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat la începutul acestei săptămâni că Rusia „nu a fost un factor" în războiul împotriva Iranului. Statele Unite furnizează informații Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei.

SUA dețin informații care indică faptul că China s-ar putea pregăti să ofere ajutor financiar Iranului, precum și piese de schimb și componente pentru rachete. SUA dețin, de asemenea, informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum.

China se bazează foarte mult pe petrolul iranian și se pare că a făcut presiuni asupra Teheranului pentru a permite trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. „China acționează mai prudent în sprijinul acordat. Vrea ca războiul să se termine deoarece îi amenință aprovizionarea cu energie", a declarat o sursă pentru canal.