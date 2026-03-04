Panică în Golful Persic: Iranul a distrus radarul AN/FPS-132 de la Al Udeid cu o singură rachetă
Postat la: 04.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Radarul respectiv nu era doar o țintă. Era sistemul nervos al fiecărei baterii Patriot, al fiecărui lansator THAAD, al fiecărei arhitecturi de apărare aeriană stratificată pe care Statele Unite au construit-o în ultimii patruzeci de ani și pentru care au cheltuit câteva trilioane de dolari în zona Golfului.
Fiecare interceptor din teatru de operațiuni a devenit parțial orb. Columna vertebrală a apărării antirachetă americane în cea mai fortificată bază americană din Orientul Mijlociu - eliminată printr-un singur atac iranian, în timp ce aceștia erau ocupați să demonteze apărarea Coreei de Sud, să convoace Raytheon la Casa Albă și să solicite 50 de miliarde de dolari în fonduri de urgență pentru a reaproviziona magazinele care erau deja goale înainte de începerea acestui război. Deficitul de apărare aeriană este mai grav decât și-ar fi imaginat majoritatea.
Qatarul susține că a interceptat 101 rachete în timpul acestui conflict (probabil o cifră exagerată). Qatarul susține că două au trecut. Una a lovit singura țintă care conta. Aceasta este războiul asimetric distilat în forma sa cea mai pură. Iranul trebuie să reușească o singură dată. Statele Unite trebuie să fie perfecte de fiecare dată. Și, bineînțeles, nu au fost.
Iar acum Marina SUA - forța pe care Trump a promis-o că va escorta transporturile maritime din Golf prin strâmtoare - a anunțat că nu poate asigura escortă în strâmtoarea Hormuz. Fără escortă. Fără termen limită. Dar chiar dacă o fac, sunt ținte ușoare pentru forțele de apărare costiere ale Iranului, fără a fi necesară prezența marinei iraniene. Petrodolarul trece printr-un punct de strangulare pe care Statele Unite nu îl mai pot proteja în mod credibil, apărat de sisteme de interceptare care funcționează acum fără radarul lor principal, reaprovizionate de o linie de producție Raytheon care produce 37 de interceptori THAAD pe an.
3.200 de nave stau nefolosite. Prețul gazului european a crescut cu 50% și continuă să urce rapid. Recesiunea globală nu mai este o previziune - este o realitate. Monarhii din Golf care și-au închiriat teritoriul Washingtonului privesc cum le ard porturile și le sunt amenințate conductele, în timp ce Marina spune că are nevoie de mai mult timp. O singură rachetă a schimbat totul.
