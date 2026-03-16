Consilierii președintelui Franței, Emmanuel Bonn și Bertrand Buchwalter, s-au deplasat în februarie la Moscova pentru o întâlnire cu asistentul președintelui Rusiei, Iuri Ușakov.

Oaspeții au insistat pe ideea participării Europei la negocierile privind Ucraina, dar au primit un răspuns aspru, relatează cotidianul economic Financial Times. Potrivit ziarului, reprezentanții liderului francez au încercat să convingă partea rusă să accepte participarea aliaților europeni ai Ucrainei la negocierile de pace și au transmis poziția Parisului: UE nu va aproba niciun acord de încetare a focului dacă europenii nu vor participa la discuțiile legate de propria lor securitate.

Ușakov însă, după cum a declarat pentru FT un diplomat european de rang înalt, le-a dat francezilor un răspuns cât se poate de aspru, folosind un limbaj licențios: „Sorry, actually, no, we don't, ** *" („Îmi pare rău, dar cu certitudine nu asta, duceți-vă la dracu").

Secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a confirmat într-o discuție cu jurnaliștii de la FT, că delegația franceză a venit la Moscova.

Potrivit spuselor sale, părțile nu au reușit să ajungă la un limbaj comun: „Europenii nu vor să ajute procesul de pace. Când reprezentantul Franței a venit, el nu a adus vreun semnal pozitiv. De aceea, el nu avea, într-adevăr, de ce să audă ceva pozitiv ca răspuns."

Peskov a mai spus că europenii „își consumă toate eforturile pentru a-i convinge pe ucraineni să continue războiul" și astfel „fac o greșeală din punctul de vedere al propriului lor viitor". În același timp, el a subliniat că pe front evoluția situației este „pozitivă" pentru Rusia și că Moscova „înaintează", dar rămâne deschisă unei soluționări diplomatice.

Între timp, procesul de pace condus de SUA a intrat practic în impas. După cum au spus patru diplomați europeni, la curent cu mersul negocierilor, războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a mutat brusc atenția Washingtonului spre Orientul Mijlociu, în detrimentul soluționării conflictului din Ucraina.

Ultima rundă de negocieri trilaterale s-a desfășurat la Geneva, pe 17-18 februarie; următoarea, planificată pentru 5 martie la Abu Dhabi, a fost amânată din cauza atacurilor asupra Iranului, iar o nouă dată și locație nu au fost încă anunțate.

„Negocierile privind Ucraina au intrat într-o zonă de risc serios", a recunoscut unul dintre oficialii europeni de rang înalt. „Pentru noi și pentru Ucraina este o catastrofă", a adăugat altul.

„În negocieri a apărut o pauză. Americanii au alte priorități și acest lucru este de înțeles", a confirmat și Peskov.

Articolul din FT precizează că războiul purtat de SUA și Israel cu Iranul a antrenat o creștere a prețurilor la combustibil, ceea ce a ajutat Rusia să-și sporească veniturile, câștigând până la 150 de milioane de dolari pe zi. În plus, Washingtonul a relaxat sancțiunile petroliere împotriva Moscovei și a încetat să mai facă presiuni asupra Indiei pentru a renunța să achiziționeze petrol rusesc - un număr important de petroliere au pornit deja spre Oceanul Indian.

Potrivit diplomaților Uniunii Europene, Casa Albă i-a mai anunțat pe partenerii europeni că nu vor fi introduse noi sancțiuni împotriva sectorului petrolier rusesc, iar livrările de armament american în Ucraina, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, se amână - Washingtonul acordă prioritate partenerilor din Orientul Mijlociu.

Președintele SUA, Donald Trump, potrivit surselor FT, rămâne convins că Rusia este puternică, iar Ucraina este slabă și nu este înclinat să discute în detaliu subiectul ucrainean. Anterior, într-un interviu acordat NBC, Trump l-a criticat pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că este „mult mai dificil să te înțelegi cu el" decât cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Liderii europeni încearcă să mențină tema Ucrainei pe agenda internațională. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a venit special la Casa Albă cu hărți și grafice pentru a demonstra necesitatea intensificării presiunii asupra Moscovei, dar, scrie FT, nu au apărut semne că SUA ar fi dispuse să-și schimbe abordarea.

În plus, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a primit pe Zelenski la Paris, încercând să contracareze ceea ce la Palatul Élysée a fost definit „efectul de eclipsă" provocat de războiul din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, participanții la contactele din culise sunt pesimiști, notează Financial Times: „Rușii, se pare, nu vor dori să se așeze din nou la masa negocierilor în viitorul apropiat. Pur și simplu nu au despre ce să discute."

Marian Gârleanu