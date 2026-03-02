Afirmația șocantă a lui Ahmadinejad: Seful celulei anti-Mossad a serviciilor secrete iraniene este de fapt un agent Mossad
Postat la: 02.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe fondul tensiunilor crescânde din Asia de Vest, o întrebare cheie continuă să domine discuțiile la nivel global: cum a obținut Israelul informații atât de precise despre activitățile sensibile ale Iranului? Dezbaterea a câștigat o atenție reînnoită după ce fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a afirmat că a avut loc o infiltrare profundă în structura serviciilor secrete iraniene, care ar fi beneficiat agenției secrete israeliene Mossad.
Potrivit fostului presedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, agențiile secrete iraniene au înființat o unitate specială pentru a identifica și aresta agenții Mossad care operau în interiorul țării. Cu toate acestea, el a afirmat că ofițerul care conducea această unitate s-a dovedit a fi un agent dublu. Rețeaua ar fi facilitat transferul de informații sensibile legate de programul nuclear al Iranului, strategiile militare și discuțiile politice la nivel înalt.
Fostul președinte a afirmat în continuare că aproximativ 20 de persoane ar fi lucrat în dublu rol și ar fi avut acces la informații clasificate. Deși aceste afirmații au generat o dezbatere pe scară largă, nu a existat nicio confirmare oficială sau raport public detaliat de anchetă care să susțină aceste declarații. Autoritățile iraniene au susținut anterior că aparatul lor de securitate este capabil să contracareze infiltrarea străină.
Analiștii de securitate spun că, dacă agenții dubli pătrund în sistemul de apărare al unei națiuni, agențiile de informații externe pot obține acces la date interne critice. Astfel de informații pot juca un rol decisiv în modelarea operațiunilor strategice și în facilitarea unor lovituri militare precise sau secrete. Informațiile culese din surse interne pot oferi perspective dificil de obținut doar prin supraveghere externă.
Istoric, Mossad a fost asociat cu operațiuni strategice de informații pe termen lung. Un caz larg discutat a avut loc în 2018, când Israelul ar fi obținut documente dintr-o arhivă nucleară iraniană. Israelul a afirmat ulterior că mii de documente legate de programul nuclear al Iranului au fost recuperate în timpul operațiunii. Iranul a respins acuzațiile ca fiind propagandă politică, dar problema a rămas un subiect important în discuțiile privind securitatea internațională.
Experții în studii de informații notează că spionajul modern nu se limitează doar la agenții umani. Colectarea contemporană de informații se bazează și pe supravegherea cibernetică, imagini satelitare, interceptarea comunicațiilor și sisteme de urmărire financiară. Cu toate acestea, eficacitatea oricărei misiuni complexe de informații depinde adesea de cooperarea internă. Dacă se stabilește o rețea locală, o agenție externă poate obține un avantaj operațional semnificativ chiar și cu o prezență fizică limitată.
Tensiunile geopolitice actuale dintre Iran și Israel au conferit o semnificație politică suplimentară acestor acuzații. Pentru Teheran, acuzațiile ridică întrebări cu privire la responsabilitatea în materie de securitate internă și la supravegherea instituțională. Pentru Tel Aviv, superioritatea în materie de informații a fost considerată mult timp un atu strategic cheie în calculele de apărare regională.
Conducerea iraniană a declarat anterior că instituțiile sale de securitate rămân capabile să protejeze interesele naționale împotriva pătrunderii străine. Cu toate acestea, incidentele care implică suspiciuni de infiltrare au ridicat periodic îngrijorări cu privire la secretul operațional și loialitatea personalului din cadrul organizațiilor sensibile.
Mediul geopolitic complex din Asia de Vest continuă să sublinieze importanța agențiilor de informații în modelarea rezultatelor strategice. Specialiștii în securitate susțin că astfel de rețele secrete necesită ani de zile pentru a se dezvolta și a funcționa, construind treptat legături operaționale care permit fluxul de informații. Utilizarea agenților dubli este considerată extrem de riscantă, dar, dacă are succes, poate oferi acces direct la structura decizională a adversarului.
Deocamdată, declarația lui Ahmadinejad a intensificat discuțiile despre mecanismele de securitate internă ale Iranului. Dacă acuzațiile vor fi vreodată verificate în mod independent, implicațiile ar putea depăși relațiile dintre Iran și Israel și ar putea influența politica globală de informații în viitor.
