Ideologul lui Putin cere oprirea totală a internetului occidental. Rușii au și un internet propriu: "Altă lume nu avem pentru voi!", spune Dughin

Internetul occidental în Rusia ar trebui oprit complet pe tot parcursul verii, pentru ca oamenii să înceapă să trăiască o „viață umană adevărată", a declarat filosoful și ideologul conceptului de „Lume Rusă", Aleksandr Dughin.

În opinia sa, în lunile de vară ar trebui să se renunțe la rețea, urmând ca accesul online să fie reluat abia iarna. Dughin consideră că socializarea cu prietenii se poate face foarte bine și fără internet: mai exact, el sugerează ca oamenii să fluiere sub ferestre sau să se plimbe cu trotinetele, scrie The Moscow Times. In caz extrem, exista o forma de "internet rusesc" care ar functiona mai mult ca un intranet.

„Dacă internetul ar fi oprit cu totul, mai ales primăvara, oamenii ar începe să se plimbe, să se întâlnească, să comunice, să meargă la cafenele și magazine, să-și facă cunoștințe noi, să trăiască o viață umană adevărată. Iar pornirea lui s-ar putea face târziu, toamna. Internetul în Rusia trebuie să se adapteze ciclurilor sezoniere ale urșilor și fluturilor. Vara nu există, pentru că există viață. Iarna, în bârlog sau ghemuiți ca viermii într-un ospiciu de la etajele superioare, merge și pe internet", a scris Dughin.

Săptămâna trecută, filosoful a propus, de asemenea, intensificarea controlului statului asupra societății, îndemnându-i pe ruși să accepte acest lucru ca pe o realitate inevitabilă. Potrivit acestuia, este de preferat ca acest control să fie exercitat de propriul stat, nu de forțe externe. „Dacă nu vor fi ai noștri, vor fi străinii. Da, în această lume trăim, altă lume nu avem pentru voi", a mai adăugat Dughin. El a declarat că ideea absenței totale a controlului pare atractivă, dar este utopică și nerealistă.

În viziunea sa, controlul trebuie exercitat „cu minte, cu grijă și atenție", având ca scop final victoria țării în război. „Noi, rușii, am suferit întotdeauna în istorie. Aceasta este soarta noastră. Suntem un popor mare, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, acest lucru este doar spre smerenie și spre slavă", a conchis acesta.